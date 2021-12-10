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Цифровой рубль разрешат использовать нерезидентам

Цифровой рубль разрешат использовать нерезидентам


Банк России обеспечит возможность обмена цифрового рубля на иностранную валюту и разрешит открывать кошельки нерезидентам. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте регулятора.


Регулятор сообщил о намерении поэтапного расширения круга участников и видов доступных операций.


В 2022 году на этапе тестирования к системе подключат кредитные организации и реализуют C2C-операции.


Второй этап предполагает присоединение Федерального казначейства, реализацию смарт-контрактов, а также операций с участием бизнеса и государства.


В дальнейшем доступ к платформе получат небанковские поставщики платежных услуг, биржи, брокеры, маркетплейсы и страховые компании. Разработчики обеспечат обмен цифрового рубля на иностранную валюту и возможность открытия кошельков клиентам-нерезидентам. В систему внедрят офлайн-режим.


По словам ЦБ РФ, возможность использования цифрового рубля офлайн повысит доступность финансовых услуг для населения. За счет единых тарифов снизятся издержки на проведение операций с ним. Также платформа обеспечит адресную доставку целевых выплат гражданам и бизнесу.


Напомним, Банк России и Минфин подтвердили планы по запуску цифрового рубля как третьей формы денег до 2030 года.


Тестирование нового финансового инструмента пройдет на базе 12 банков в первом квартале 2022 года.


Тогда же Госдума начнет разработку поправок в законодательство, необходимых для внедрения цифрового рубля в экономику страны.


Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что цифровой рубль станет полноценной заменой криптовалют для россиян.

# Экономика
По материалам: ForkLog

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