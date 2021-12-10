Дана Борисова призналась, что не занималась сексом несколько лет

45-летняя ведущая Дана Борисова рассказала, что у нее не складываются отношения с мужчинами. Звезда программы «Армейский магазин» рассказала о давно волнующей ее проблеме. Борисова несчастна в личной жизни. Она не знает, что с этим делать. Ведущая шоу «Star Парад» признается, что в последний раз занималась сексом очень давно. Она отчаялась самостоятельно разобраться в происходящем и попросила совета у психолога. «У меня, честно говоря, последний секс был больше четырех лет назад. Я помню этот день! Я до этого, наверное, лет 15 никогда не занималась ни разу сексом трезвая. Вот что со мной происходит? Почему я не хочу? Я то ли боюсь теперь мужчин, то ли я опасаюсь, что у меня произойдет то, что было в прошлой жизни. И алкоголь, и наркотики, и очень много таблеток», — пожаловалась Дана. Психолог Михаил Лабковский подтвердил предположения теледивы. Он считает, что ей пора справляться со своими страхами, иначе можно всю жизнь провести в одиночестве.Дана Борисова «У вас, к сожалению, психология жертвы. Поэтому вам с парнями не очень везет. Если вы хотите, чтобы парни были адекватные, вменяемые, то надо походить к психологу и решить эту проблему. Вот тогда вообще ничего бояться не будете», — посоветовал Лабковский в эфире программы на телеканале «Суббота». Серьезную попытку создать семью Борисова предприняла лишь однажды — в 2015 году она вышла замуж за Андрея Трощенко. Артистка утверждает, что без памяти влюбилась в обычного мужчину, который работал радиомастером. Дана стеснялась своего небогатого избранника, поэтому придумала о нем легенду. Телеведущая уверяла знакомых, что ее возлюбленный – успешный бизнесмен. Спустя пару месяцев после свадьбы стало очевидно, что они не пара. Участница реалити-шоу «Последний герой» также состояла в отношениях с миллионером Максимом Аксеновым. До недавнего времени многие думали, что именно от него Борисова родила дочь Полину. Но Дана призналась, что не уверена в этом, так как изменяла ему. У Борисовой натянутые отношения не только с мужчинами, но и с 14-летней дочерью. В последний раз во время ссоры телеведущая не выдержала и разбила телефон Полины, которая отказывалась ходить в школу.