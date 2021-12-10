Дана Борисова жестко высказалась о Татьяне Булановой

Дана Борисова прошлась по певице Татьяне Булановой. Осенью Татьяна Буланова сделала скандальное заявление. Артистка назвала женщин, переживших харассмент, проститутками. Звезда удивлялась, что жертвы стали говорить о домогательствах, несмотря на успешно построенную карьеру. Впрочем, недавно она неожиданно рассказала о собственном неприятном опыте. В откровенном интервью 52-летняя Татьяна Буланова вспомнила, как стала жертвой домогательств со стороны влиятельного бизнесмена. Помощники поклонника заваливали певицу просьбами встретиться с ним, мол, так она сможет обеспечить себе безбедную жизнь за границей. К счастью, исполнительницу тогда защитил возлюбленный Николай Тагрин. А ведь осенью звезда уверяла, что никогда не была жертвой оскорбительного поведения со стороны мужчин. Более того, она стыдила всех, кто жаловался на харассмент, и презрительно называла их проститутками. Слова блондинки возмутили общественность, в том числе, Дану Борисову. Поэтому, услышав признания Булановой, она отреагировала ироничной репликой.Татьяна Буланова «Я рада, что наконец-то Татьяна стала настоящей женщиной. Поздравляю! К ней тоже домогались!» — заявила звезда шоу «Принцип домино». К слову, ранее 45-летняя Борисова была более резка в адрес исполнительницы. Телеведущая заявила, что в пик карьеры Буланова общалась с криминальными элементами и якобы часто меняла партнеров. «Она там кочевала от одного к другому, можно сказать по рукам. Извините, я так жестко, но мне настолько это было неприятно читать. Плюс она врет, не держит обещания и недалекая баба!» — негодовала Дана. Напомним, что весной Елена Проклова неожиданно заявила о домогательствах со стороны известного режиссера. Артистка не стала называть имени мужчины, однако многие заподозрили, что она говорила о Табакове. На звезду тут же обрушилась волна хейта, ведь Олег Павлович глубоко уважаемый человек в обществе.