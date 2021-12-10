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День Конституции Российской Федерации можно картинкой и стихотворением поздравить друзей

День Конституции Российской Федерации можно картинкой и стихотворением поздравить друзей

Сегодня страна празднует значимую дату в истории — День Конституции РФ.  Памятная дата фиксированная, не является государственным выходным днем. В 2021 году праздник выпал на воскресенье.

Картинки и стихотворения ко дню конституции РФ 12 декабря 2021 года



День Конституции — общий праздник.
Он затрагивает всех — от только что родившегося младенца до убеленного сединами старика.
Желаю вам, чтобы все ваши права, перечисленные в этом законе, соблюдались, а выполнение обязанностей не доставляло особого труда.
Благополучия вам и вашим близким!

 ***
С днем Конституции сердечно

Всех поздравляем россиян.

Пусть ее тезы будут вечны,

Чтоб каждый чтил ее и знал.Пусть мудрые ее устои

Хранят покой и мир в стране.

Пускай не будет перебоев

В счастливых днях тебе и мне. Не будем знать ни зла, ни горя,

Спокойно жить и крепко спать,

Нам гарантировано вволю

Свою дорогу выбирать.

***

Поздравляем всех граждан страны с этим важным праздником — Днем Конституции!
Пусть данный нормативно-правовой акт каждый год совершенствуется, улучшая качество нашей жизни, ведь Конституция делает будущее!
Всех благ и светлых горизонтов стране и ее гражданам! С праздником!


 ***
День конституции снова

Мы отмечаем страной.

Каждое важное слово

В ней сохранит наш покой.Пусть конституция будет

Точной и нужной для всех!

Труд ваш страна не забудет!

Пусть он идет без помех.Мы вас поздравим, мы знаем:

Будет порядок вокруг,

Мы ведь его соблюдаем!

Он нам — опора и друг!

Какая конституция в современной Российской Федерации


Новая конституция РФ была принята 12 декабря 1993 году. С тех пор данный праздник стал значимым событием для исполнительных служб и обычных граждан России.  Тогда еще действующий президент России Ельцин объявил 12 декабря официальным выходным днем. Но уже с 2004 года данный указ был отменен Государственной Думой Российской Федерации.
На сегодняшний день такая знаменательная дата все еще чтятся людьми, несмотря на то, что это не является выходным праздником. Официально день конституции – это памятная дата, которую отмечают 12 декабря ежегодно.

Традиции дня конституции Российской Федерации 12 декабря 2021 года



День конституции России припадает на 12 декабря 2021 года и по закону это обычный рабочий день. В 2021 году эта памятная дата выпала на воскресенье, календарный выходной день. Накануне торжества пройдут заседания на торжественном государственном уровне.
# Общество
По материалам: RSUTE

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