Депутаты ЗС Приангарья приняли поправки губернатора в бюджет на 3,5 миллиарда рублей

Изменения в региональный бюджет, которые внес губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, депутаты Законодательного собрания региона приняли во время 50-й сессии 10 декабря 2021 года в окончательном чтении. Это позволит быстрее довести деньги до муниципалитетов. Увеличение составило около 3,5 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.

В рамках уточнения пропорционально увеличиваются доходы и расходы областного бюджета. Общий объем доходов областной казны утвержден в сумме 230,9 миллиарда рублей, из которых 168,8 миллиарда рублей — это собственные доходы. Увеличение составило около 3,5 миллиарда рублей. На такую же сумму принято решение увеличить расходную часть — до 242,5 миллиарда рублей.

Дополнительные 1,5 миллиарда рублей направят на сбалансированность местных бюджетов. Из них порядка миллиарда рублей составит дотация для городских округов и муниципальных районов, свыше 459 миллионов — субсидия на выравнивание поселений.

Также законопроектом предусмотрены 1,3 миллиарда рублей на строительство детских садов в рамках госпрограммы «Развитие образования». Речь идет о детских садах в Иркутске, а также в поселке Березовом Иркутского района, в Тулуне и в Слюдянском районе. С учетом изменений объем расходов на реализацию государственной программы Иркутской области «Развитие образования» составит 67,9 миллиарда рублей.

680,1 миллиона рублей планируется направить на строительство четвертого этапа жилых домов в микрорайоне Угольщиков в Тулуне по программе «Доступное жилье». С учетом изменений объем расходов на реализацию государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» составит более 8,8 миллиарда рублей.

ЗС Иркутской области одобрило выплаты муниципалитетам на 1,5 миллиарда рублей

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