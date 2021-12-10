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Депутаты ЗС выделили деньги на строительство пяти детских садов в Иркутской области

Депутаты ЗС выделили деньги на строительство пяти детских садов в Иркутской области

Заксобрание Иркутской области на 50-й сессии приняло решение о выделении средств на строительство пяти новых детских садов в Иркутской области. Речь идет о сумме в 1,3 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба ЗС.

Средства позволят получить софинансирование из федерального бюджета на строительство детских садов: двух в Иркутске, а также по одному в Тулуне, Иркутском (поселок Березовый) и Слюдянском районах.

Несмотря на то, что до конца 2021 года муниципальные образования не успеют освоить деньги, их выделение в областном бюджете позволит зафиксировать необходимое софинансирование из федерального бюджета. Реализацию проектов по строительству детских садов планируется начать в следующем году.

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По материалам: irk

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