Диету Николая Баскова раскрыл специалист

Певец Николай Басков резко похудел, чем удивил поклонников. Артист на днях похвастался журналистам, что очень доволен своей нынешней формой. Он заметно похудел и весит сейчас всего лишь 76 килограммов. 45-летний певец рассказал, что избавиться от лишнего веса ему помогла диета, которая очень популярна сейчас среди звезд. Артист соблюдает правила интервального голодания. Он полностью отказывается от еды на 16 часов в день. Такой способ похудения оказался очень эффективен для Баскова. Хорошим бонусом этой диеты является то, что она не накладывает никаких ограничений на рацион. То есть можно есть абсолютно всё, но следить за графиком приема пищи. Диетолог Лариса Мосийчук предупреждает, что голодание (даже интервальное) подходит не всем. В некоторых случаях это может усугубить имеющиеся проблемы со здоровьем. Другими словами, следовать этой диете надо только полностью здоровым людям. Впрочем, если жалоб нет, то это может быть полезно.Николай Басков «Это система зигзагом, ничего плохого здесь нет, ничего не случится. Если через 16 часов он работает, восемь спит, просыпается и ест. Ничего плохого с его организмом не случится кроме того, что он оздоровится», — приводит слова диетолога «Пятый канал». Басков занялся своим внешним видом не просто так — он собирается в ближайшее время найти себе жену и стать примерным семьянином. Планами на женитьбу и рождение второго ребенка Николай поделился в середине осени. Тогда он сказал, что заканчивает строительство загородного дома, где он хочет поселиться с будущей супругой.