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DLC Warrior Priest of Sigmar для Warhammer: Vermintide 2 — временный консольный эксклюзив Xbox

DLC Warrior Priest of Sigmar для Warhammer: Vermintide 2 — временный консольный эксклюзив Xbox


Для игры Warhammer: Vermintide 2 состоялся релиз нового дополнения — Warrior Priest of Sigmar. DLC уже доступно на Xbox One, Xbox Series X | S и PC. Разработчики заявили, что игрокам с приставками Playstation 4 и Playstation 5 потребуется подождать выход дополнения до января 2022 года, не уточнив, с чем связана такая задержка.

Дополнение Warrior Priest of Sigmar для Warhammer: Vermintide 2 на приставках Xbox распространяется по цене в $8,79. С этим дополнением Виктор Зальцпайр теперь может стать воином-жрецом Зигмара — DLC добавляет дерево талантов, способности, оружие и некоторый другой контент. Ниже можно посмотреть трейлер дополнения.


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Warhammer: Vermintide 2 — Warrior Priest of Sigmar

Воин-жрец Зигмара сражается со злом, какую форму бы оно ни принимало, и во имя этой священной цели идет врукопашную. Воин-жрец Зальцпайр полагается на веру, которая придает силу его ударам и хранит от зла. Орудуя верными молотами или сочетая молот с фолиантом или щитом, он призывает на помощь божественную мощь, чтобы вдохновить союзников и вселить страх во врагов.
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По материалам: newxboxone

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