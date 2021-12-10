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Dustborn

Dustborn – одиночное сюжетное экшн-приключение от 3-го лица, с дорожными путешествиями и темами надежды, любви, дружбы, силы слов и роботов. Действие игры разворачивается в Америке, пережившей период переизбытка информации. Сеттинг вдохновлен графическими новеллами. Группа неудачников и изгоев должна пересечь разделенный континент, чтобы перевезти таинственный пакет из Калифорнии в Новую Шотландию.

Добро пожаловать в Разделенные Штаты Америки. 2030 год, после Трансляции прошло три десятилетия.

Ты играешь за Пакс: бывшую мошенницу, изгоя, Аномалию со сверхчеловеческими силами, подпитанными дезинформацией. Твоя работа – перевезти пакет через разделенную Америку. Но это не работа для одной женщины. Фанатичные пуритане хотят надрать тебе задницу, авторитарная Справедливость на твоем пути, и у тебя 4-месячная беременность. Тебе нужна помощь. Тебе нужна команда.

Объединившись с пестрой бандой неудачников, где каждый имеет свои странные силы, ты должен пройти много препятствий. Манипуляции, уловки, сила – чтобы достичь финального места назначения и убежать от тяжелого прошлого.


Команда: нанимай группу изгоев и неудачников, управляй ей. У этих персонажей имеются странные силы, захватывающие персональные истории, конфликтующие личности. Управляй настойчивой командой посредством слов и действий, используй их силы для борьбы с преследователями и прохождения препятствий на дороге. Ты стоишь перед лицом подавляющих бедствий.
Дорожное путешествие по разделенному континенту: отправься в поездку по континенту, от Корпоративной республики Пацифика до Свободной нации Новой Шотландии. Исследуй новые места, принимай неожиданные назначения, нанимай новых членов команды. Посмотри на красивые виды, прорисованные в цветистом художественном стиле, вдохновленном графическими новеллами. Ты пересекаешь Америку, безвозвратно измененную гражданской войной, массой миграцией и глобальным потеплением.
Применяй вооруженные слова против врагов и друзей: слова обладают силой. Настоящей силой. Бейся с преследователями с помощью вооруженных слов, используй составление слов в разговорах для манипулирования людьми посредством дезинформации. Обнаруживай, записывай и смешивай таинственные Эха, чтобы изготавливать новые слова. Учись использовать лингвальный арсенал против врагов… и друзей.

Дополнительные особенности

От команды, создавшей сюжетное приключение Dreamfall Chapters и фьордовую нуарную загадку Draugen, и творческой команды, стоявшей за The Longest Journey и The Secret World.


Исследуй пит-стопы в Америке, от бывшего правительственного лагеря перевоспитания в дикой местности Орегона до списанной школы для одаренных детей в Неваде; от заброшенного торгового центра в Юте до заброшенных фабрик роботов в Детройте – и через таинственные Велики равнины Зоны исключения, где в пепле Трансляции происходят странные эксперименты.
Разговаривай по дороге с командой и другими персонажами, используя динамичную и эмоционально реактивную ветвящуюся систему разговоров, где твои решения образуют отношения.
Путешествуй под прикрытием имиджа фолк-панк-рок группы, сохраняй прикрытие, обучаясь играть ряд оригинальных песен, сидя у лагерного костра… а затем прояви себя в эпичной Битве групп!

Живое, оригинальное мрачное видение ближайшего будущего, с цветистым и взрослым оформлением от арт-директора Кристоффера Грава (Dreamfall Chapters, Draugen), написанное Рагнаром Тёрнквистом (The Longest Journey, Dreamfall, The Secret World, Draugen), с электронным саундтреком, вдохновленным 80-ми, который написал отмеченный премиями композитор Саймон Пул (Dreamfall Chapters, The Secret World, Draugen, Moons of Madness).

Системные требования

Windows 10, Intel Core i3-2120 (3.3 ГГц) / AMD FX-4100 X4 (3.6 ГГц), 8 Гб RAM, 4 Гб GeForce GTX 970/Radeon RX 480, 20 Гб на диске

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По материалам: gamebomb

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