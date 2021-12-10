Елена Ваенга поделилась редкими семейными кадрами

44-летняя певица Елена Ваенга запечатлела мужа Романа Садырбаева и сына Ивана за ужином. Известная певица Елена Ваенга замужем за барабанщиком Романом Садырбаевым. Супруги растят единственного сына. Ивану 9 лет. Артистка решила порадовать поклонников и опубликовала в личном блоге редкое фото своих мужчин. Звездная семья очень любит прогулки по Санкт-Петербургу. Хотя у певицы плотный гастрольный график, она старается не упускать возможности, чтобы провести свободное время с дорогими людьми.Роман Садырбаев с сыном Иваном «Зима прекрасна…. Перед гастролями…», — подписала фото артистка. «Семья и родные люди, это самое главное в жизни🙏🏻 Главнее больше ничего нет, и не может быть 🙏🏻❤️», «Уютные, домашние. Ваня совсем взрослый😊», «Очень уютное и теплое фото!!!!!😍🥰😘 Папа с сыном!!!!🧒🧔👬», «Ваши, мальчики, Елена, просто прелесть !!!», «Классные!!! И такие счастливые!», «Замечательные ребята 🔥», «Мамочкин сын.Ксерокопия.❤️❤️❤️», «Хорошие такие🙂», — откликнулись поклонники в Instagram.Елена Ваенга с мужем Напомним, Елена Ваенга летом 2012 года впервые стала мамой. На свет появился ее сын Иван. Осенью 2016 года певица официально вышла замуж за отца своего ребенка, барабанщика Романа Садырбаева. Певица очень редко дает интервью и рассказывает о своей семье. Елена Ваенга бережет родных от лишнего внимания.