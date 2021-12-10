Филипп Киркоров рассказал, что мечтал жениться на Алле Пугачевой

Певец Филипп Киркоров признался, что все его желания сбываются. Артисты давно расстались, но поклонников продолжает интересовать их союз. Король поп-сцены уверен, что этот брак был ошибкой, но он благодарен тем отношениям за опыт. В далеком 1994 году свадьба Филиппа Киркорова и Аллы Пугачевой стала самым обсуждаемым событием в стране. Про влюбленных регулярно писали СМИ, а их появление на любом мероприятии превращалось в сенсацию. Киркоров еще в юности решил, что хочет жениться на Примадонне и настойчиво шел к этой цели. «Я придумал свою жизнь, и все сбылось. Сейчас удивляюсь: а откуда у этой кучерявой рожи столько наглости было подумать, что у него получится такая классная жизнь? Я думал: «Хочу золотую медаль в школе!» — Да пожалуйста! «Так, хочу в Лас-Вегас». — На! «Хочу жениться на Алле Пугачевой». — На! «Хочу быть главным артистом этой страны». — На! А вот сейчас я думаю: ну и зачем эта золотая медаль мне была нужна? Начиналось все как мой каприз. Хочу жену Аллу Пугачеву! Но Алла Пугачева — великая женщина, а не статуэтка в череде наград. И наши отношения оказались совсем другой историей. И я, и она слишком поздно поняли, что это ошибка», — подчеркнул Киркоров.Филипп Киркоров и Алла Пугачева Расставание с Пугачевой в 2005 году было очень болезненным. Артист еще долго не мог свыкнуться с мыслью о разводе. Прийти в себя ему помогли дети. С появлением дочери и сына Филипп Бедросович открыл новую главу своей биографии. А вот обрести любовь поп-королю так и не удалось. «А зачем она нужна? Я в любовь не верю. Ее нет. А потом, без любви гораз­до проще. Мне эмоций на сцене хватает. Каждая песня — это эмоция», — подчеркнул музыкант. Главной радостью в жизни Киркорова остаются дети. В интервью для издания «7 дней» артист признался, что после рождения наследников он стал работать таким образом, чтобы Алле-Виктории и Мартину не было стыдно за папу. Ну, а дети, разумеется, гордятся отцом, который добился невероятных высот благодаря своему таланту.