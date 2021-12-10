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Филипп Киркоров рассказал, что мечтал жениться на Алле Пугачевой

Филипп Киркоров рассказал, что мечтал жениться на Алле Пугачевой
Певец Филипп Киркоров признался, что все его желания сбываются. Артисты давно расстались, но поклонников продолжает интересовать их союз. Король поп-сцены уверен, что этот брак был ошибкой, но он благодарен тем отношениям за опыт. В далеком 1994 году свадьба Филиппа Киркорова и Аллы Пугачевой стала самым обсуждаемым событием в стране. Про влюбленных регулярно писали СМИ, а их появление на любом мероприятии превращалось в сенсацию. Киркоров еще в юности решил, что хочет жениться на Примадонне и настойчиво шел к этой цели. «Я придумал свою жизнь, и все сбылось. Сейчас удивляюсь: а откуда у этой кучерявой рожи столько наглости было подумать, что у него получится такая классная жизнь? Я думал: «Хочу золотую медаль в школе!» — Да пожалуйста! «Так, хочу в Лас-Вегас». — На! «Хочу жениться на Алле Пугачевой». — На! «Хочу быть главным артистом этой страны». — На! А вот сейчас я думаю: ну и зачем эта золотая медаль мне была нужна? Начиналось все как мой каприз. Хочу жену Аллу Пугачеву! Но Алла Пугачева — великая женщина, а не статуэтка в череде наград. И наши отношения оказались совсем другой историей. И я, и она слишком поздно поняли, что это ошибка», — подчеркнул Киркоров.
Филипп Киркоров и Алла Пугачева Расставание с Пугачевой в 2005 году было очень болезненным. Артист еще долго не мог свыкнуться с мыслью о разводе. Прийти в себя ему помогли дети. С появлением дочери и сына Филипп Бедросович открыл новую главу своей биографии. А вот обрести любовь поп-королю так и не удалось. «А зачем она нужна? Я в любовь не верю. Ее нет. А потом, без любви гораз­до проще. Мне эмоций на сцене хватает. Каждая песня — это эмоция», — подчеркнул музыкант. Главной радостью в жизни Киркорова остаются дети. В интервью для издания «7 дней» артист признался, что после рождения наследников он стал работать таким образом, чтобы Алле-Виктории и Мартину не было стыдно за папу. Ну, а дети, разумеется, гордятся отцом, который добился невероятных высот благодаря своему таланту.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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