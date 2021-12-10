Флорида разрешит оплачивать госпошлины в криптовалюте

Губернатор Флориды Рон Десантис намерен предоставить бизнесу возможность использовать криптовалюты для оплаты государственных пошлин. Это следует из представленных им рекомендаций по бюджету штата на 2022/2023 фискальный год.

Десантис предложил выделить Департаменту финансовых услуг $200 000 на реализацию опции криптоплатежей напрямую ведомству.

"Флорида поощряет криптовалюты как средство торговли и продвижения привлекательности штата для бизнеса и экономического роста", — говорится в документе.

В подразделе "Создание криптодружественной Флориды" губернатор также предусмотрел финансирование блокчейн-программ на общую сумму $500 000.

Эти средства предполагается поровну разделить между двумя пилотными проектами: по учету транспортных средств и аутентификации транзакций Medicaid для предотвращения потенциальных мошенничеств.

Напомним, ранее мэр Майами во Флориде Фрэнсис Суарес заявил о намерении разрешить государственным служащим получать зарплату в биткоине.

До этого он объявил о создании команды для разработки плана по более активному участию города в криптовалютной индустрии, а администрация проголосовала за изучения вариантов интеграции биткоина в муниципальную инфраструктуру.

Власти округа Майами-Дейд в штате создали группу для изучения возможности уплаты налогов в цифровых активах.