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Флорида разрешит оплачивать госпошлины в криптовалюте

Флорида разрешит оплачивать госпошлины в криптовалюте


Губернатор Флориды Рон Десантис намерен предоставить бизнесу возможность использовать криптовалюты для оплаты государственных пошлин. Это следует из представленных им рекомендаций по бюджету штата на 2022/2023 фискальный год.


Десантис предложил выделить Департаменту финансовых услуг $200 000 на реализацию опции криптоплатежей напрямую ведомству.


"Флорида поощряет криптовалюты как средство торговли и продвижения привлекательности штата для бизнеса и экономического роста", — говорится в документе.


В подразделе "Создание криптодружественной Флориды" губернатор также предусмотрел финансирование блокчейн-программ на общую сумму $500 000.


Эти средства предполагается поровну разделить между двумя пилотными проектами: по учету транспортных средств и аутентификации транзакций Medicaid для предотвращения потенциальных мошенничеств.


Напомним, ранее мэр Майами во Флориде Фрэнсис Суарес заявил о намерении разрешить государственным служащим получать зарплату в биткоине.


До этого он объявил о создании команды для разработки плана по более активному участию города в криптовалютной индустрии, а администрация проголосовала за изучения вариантов интеграции биткоина в муниципальную инфраструктуру.


Власти округа Майами-Дейд в штате создали группу для изучения возможности уплаты налогов в цифровых активах.

# Экономика
По материалам: ForkLog

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