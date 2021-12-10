Galaxy Digital разместил конвертируемые облигации на $500 млн
Криптоторговый банк Galaxy Digital объявил о размещении конвертируемых необеспеченных старших облигаций на сумму $500 млн со сроком погашения 15 декабря 2026 года. Об этом говорится в пресс-релизе.
Ценные бумаги выкупили квалифицированные инвесторы в ходе частного размещения.
Купон со ставкой 3% годовых выплачивается каждое полугодие — 15 июня и 15 декабря.
Привлеченные средства в Galaxy Digital планируют направить на «ускорение инициатив роста по своим бизнес-направлениям и на общие корпоративные цели».
Ранее совет директоров одобрил предложенную корпоративную реорганизацию в связи с передислокацией из Канады в США.
При наступлении определенных обстоятельств и в обозначенные периоды держатели облигаций смогут их конвертировать в акции зарегистрированной в штате Делавэр холдинговой компании Galaxy Digital или на усмотрение эмитента — в наличные или их комбинацию.
Начиная с 15 декабря 2024 года, криптоторговый банк может полностью или частично выкупить облигации согласно условиям, указанным в проспекте ценных бумаг.
Напомним, в ноябре выпуск облигаций в США анонсировала британская майнинговая компания Argo Blockchain. Фирма намерена предложить бумаги с купонной ставкой 8,75% на сумму $57,5 млн.
В июне Galaxy Digital предоставила Argo кредит в размере £14 млн (~$19,4 млн) под залог в биткоине.