Galaxy Digital разместил конвертируемые облигации на $500 млн

Криптоторговый банк Galaxy Digital объявил о размещении конвертируемых необеспеченных старших облигаций на сумму $500 млн со сроком погашения 15 декабря 2026 года. Об этом говорится в пресс-релизе.

Ценные бумаги выкупили квалифицированные инвесторы в ходе частного размещения.

Купон со ставкой 3% годовых выплачивается каждое полугодие — 15 июня и 15 декабря.

Привлеченные средства в Galaxy Digital планируют направить на «ускорение инициатив роста по своим бизнес-направлениям и на общие корпоративные цели».

Ранее совет директоров одобрил предложенную корпоративную реорганизацию в связи с передислокацией из Канады в США.

При наступлении определенных обстоятельств и в обозначенные периоды держатели облигаций смогут их конвертировать в акции зарегистрированной в штате Делавэр холдинговой компании Galaxy Digital или на усмотрение эмитента — в наличные или их комбинацию.

Начиная с 15 декабря 2024 года, криптоторговый банк может полностью или частично выкупить облигации согласно условиям, указанным в проспекте ценных бумаг.

Напомним, в ноябре выпуск облигаций в США анонсировала британская майнинговая компания Argo Blockchain. Фирма намерена предложить бумаги с купонной ставкой 8,75% на сумму $57,5 млн.

В июне Galaxy Digital предоставила Argo кредит в размере £14 млн (~$19,4 млн) под залог в биткоине.



