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Galaxy Digital разместил конвертируемые облигации на $500 млн

Galaxy Digital разместил конвертируемые облигации на $500 млн


Криптоторговый банк Galaxy Digital объявил о размещении конвертируемых необеспеченных старших облигаций на сумму $500 млн со сроком погашения 15 декабря 2026 года. Об этом говорится в пресс-релизе.


Ценные бумаги выкупили квалифицированные инвесторы в ходе частного размещения.


Купон со ставкой 3% годовых выплачивается каждое полугодие — 15 июня и 15 декабря.


Привлеченные средства в Galaxy Digital планируют направить на «ускорение инициатив роста по своим бизнес-направлениям и на общие корпоративные цели».


Ранее совет директоров одобрил предложенную корпоративную реорганизацию в связи с передислокацией из Канады в США.


При наступлении определенных обстоятельств и в обозначенные периоды держатели облигаций смогут их конвертировать в акции зарегистрированной в штате Делавэр холдинговой компании Galaxy Digital или на усмотрение эмитента — в наличные или их комбинацию.


Начиная с 15 декабря 2024 года, криптоторговый банк может полностью или частично выкупить облигации согласно условиям, указанным в проспекте ценных бумаг.


Напомним, в ноябре выпуск облигаций в США анонсировала британская майнинговая компания Argo Blockchain. Фирма намерена предложить бумаги с купонной ставкой 8,75% на сумму $57,5 млн.


В июне Galaxy Digital предоставила Argo кредит в размере £14 млн (~$19,4 млн) под залог в биткоине.



# Экономика
По материалам: ForkLog

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