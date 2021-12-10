Геймплейный трейлер A Plague Tale: Requiem, релиз — в 2022 году





Игра A Plague Tale: Requiem пока не имеет даты релиза, и в рамках The Game Awards 2021 ее не сообщили. Но разработчики из студии Asobo представили трейлер своего проекта — его можно видеть ниже.

В новом трейлере A Plague Tale: Requiem показали геймплей проекта. Мир игры стал выглядеть заметно лучше, чем в первой части. Судя по трейлеру, игра выглядит менее мрачной, в ней стало больше экшена и появились новые игровые механики. Напомним, что первая игра серии, A Plague Tale: Innocence, доступна в Game Pass и недавно была улучшена до Xbox Series X | S.

Watch this video on YouTube

A Plague Tale: Requiem выйдет в 2022 году на Xbox Series X | S, Playstation 5 и PC. Проект сразу добавят в Game Pass.