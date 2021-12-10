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Гороскоп на 2022 год от Анжелы Перл

Гороскоп на 2022 год от Анжелы Перл

Провести 2022 год успешно и обрести счастье помогут советы известного астролога Анжелы Перл. Ее рекомендации будут актуальны для тех Знаков Зодиака, которые привыкли управлять своей жизнью и готовы на разумный риск ради достижения поставленных целей.


2022 год будет временем перемен, и эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют заранее узнать о влиянии звезд и планет на Знаки Зодиака. Своевременные советы астролога помогут определиться с действиями, запланировать необходимые дела и без труда привлечь в жизнь позитивные перемены.

Овен

Финансовый прорыв созреет к первой неделе марта, и Овнам придется подождать этого важного события. Такое положение дел будет связано с влиянием ретроградной Венеры, которая к марту соединится с Плутоном, позволяя привлекать деньги. Новые возможности подарит Юпитер, который 11 мая войдет в Знак Овна. Год пройдет успешно, если прислушиваться к себе и не игнорировать знаки судьбы, которые укажут верное направление.

Телец


В 2022 году фокус внимания Тельцов будет сосредоточен на отношениях благодаря влиянию северного кармического узла Раху и южного уза Кету. Это могут быть долгожданные браки, новые деловые связи, романтические приключения, а также разводы, если отношения изжили себя. Астролог рекомендует не идти на поводу у разрушительных эмоций и внимательно присматриваться к окружению, чтобы не упустить ничего значимого и не остаться наедине с проблемами.

Близнецы

Северный кармический узел Раху и южный Кету сдвинутся на ось 6 и 12 домов, и фокус внимания Близнецов будет сосредоточен на собственном самочувствии, духовном развитии и смене привычек. Астролог рекомендует заняться своим здоровьем, отказаться от вредных привычек, а также обратить внимание на работу. Влияние кармических узлов поможет найти хорошую должность и развиваться всестороннее.

Рак


На Раков будет влиять Венера в 7 доме гороскопа, который отвечает за партнерство и отношения. До 29 января астролог рекомендует отказаться от серьезных решений, пока планета в ретроградном положении, а после выхода планеты в прямое движение можно смело заключать деловые соглашения, сочетаться браком, а также возвращаться к бывшим отношениям: как деловым, так и личным.

Лев

Лунные кармические узлы Раху и Кету с 19 января сдвигаются на ось 4 и 10 домов, которые отвечают за семью и цели в жизни. На следующие полтора года фокус внимания Львов будет сосредоточен на карьерных достижениях, смене статуса и развитии личных отношений. Львы смогут проявить себя, раскрыть новые таланты, определиться с целями и смело двигаться вперед, навстречу мечте.

Дева

Юпитер войдет в 7 дом гороскопа, который символизирует замужество, долгожданное появление потомства, удачу в делах. С 11 мая вопросы личной жизни будут решаться наилучшим образом, и астролог рекомендует не упускать новых возможностей. Планета будет путешествовать по домам гороскопа, поэтому Девы смогут также найти способ получить финансовую независимость, начать карьеру мечты и получить множество приятных новостей.

Весы


Планета-управитель Весов 4 месяца будет в 4 доме гороскопа до 7 марта, и до 29 января ее влияние останется ретроградным. До марта астролог рекомендует повременить с заключением брака, а также не принимать важных решений в отношениях. Весной Весы смогут развить активность, заняться решением вопросов, связанных с недвижимостью, отношениями с близким и финансовым состоянием.

Скорпион

В 2022 году Скорпионов ждут грандиозные перемены. Северный и южный кармические узлы будут на оси 1 и 7 домов, и фокус внимания будет сосредоточен на отношениях. Представители Знака смогут не только найти свою любовь, но и освободиться от изживших себя связей. Удача ждет Скорпионов и в деловой среде: в новом году договориться и найти общий язык станет значительно проще.

Стрелец

Самым важным событием будет завершение затмений в Знаке Стрельца. Астролог призывает представителей Знака сосредоточиться на оси 6 и 12 домов, которые отвечают за работу, здоровье, рутинные обязательства. Стрельцы смогут поменять работу, появится возможность уйти в свободное плавание, начав собственное дело. Обратить внимание важно на самочувствие: избавиться от вредных привычек, изменить образ жизни и начать курс оздоровительных упражнений.

Козерог


Венера, планета любви и денег, будет в 1 доме гороскопа до марта. До конца января планета будет в ретроградном движении, и Козероги должны быть внимательны. В этот период не стоит заключать брак и принимать спонтанные решения, которые позже потребуют работы над ошибками. В целом год будет позитивным, и Козероги смогут изменить свою жизнь к лучшему если сосредоточатся на собственном благополучии.

Водолей

Лунные кармические узлы с 19 января сместятся на ось 4 и 10 домов гороскопа, и фокус внимания Водолеев будет сосредоточен на сфере недвижимости, личных отношений, вопросах семьи и карьеры. Это значит, что Водолеи смогут решить вопросы, связанные с переездом, построить дом или улучшить условия. Внимание Водолеям нужно будет уделить и карьерному росту. Астролог рекомендует сосредоточиться на главных целях и не отвлекаться, чтобы преуспеть.

Рыбы

Самым важным событием для Рыб будет влияние юпитера в 1 доме гороскопа. Планета  поможет найти способ разбогатеть, обрести уверенность и изменить жизнь к лучшему. Удача не оставит Рыб, если они составят план действий и будут внимательны к тому, что происходит в жизни. Многие дела будут продвигаться без труда и препятствий, что упрощает путь к новым вершинам успеха.

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По материалам: dailyhoro.ru

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