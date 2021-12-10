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Госдума в окончательном чтении приняла закон об индексации материнского капитала

Госдума в окончательном чтении приняла закон об индексации материнского капитала

Принят закон об индексации материнского капитала в 2022 году по фактической инфляции. Закон, принятый Государственной Думой в третьем, окончательном чтении, уточняет порядок ежегодного пересмотра размера материнского капитала. Сейчас материнский капитал индексируется по прогнозной инфляции. Перейти на его индексацию по фактической инфляции предложил президент РФ Владимир Путин, выступая 12 октября перед депутатами Государственной Думы, сообщается на сайте госоргана.

«Размер материнского (семейного) капитала ежегодно пересматривается с 1 февраля текущего года, исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год в соответствии с коэффициентом индексации, определяемым Правительством Российской Федерации», — говорится в тексте закона.

В таком же порядке будет осуществляться пересмотр размера оставшейся части суммы средств маткапитала. Сейчас размер материнского капитала составляет 483 881,83 рубля на первого ребенка и 639 431,83 рубля — на второго.

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По материалам: irk

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