Григорий Лепс после 20 лет семейной жизни разводится с женой

59-летний певец Григорий Лепс разводится с 50-летней экс-танцовщицей Анной Шаплыковой после 20 лет брака, в котором родилось трое детей. Григорий Лепс и Анна Шаплыкова казались идеальной семьей. Супруги прожили вместе более 20 лет и родили троих детей, а теперь разводятся. Первое слушание состоится в Судебном участке мирового судьи № 364 уже 20 декабря. Инициатором расторжения брака стала супруга артиста, именно она первая подала документы в суд. Материалы судье поступили еще в середине ноября, и вот делу дан ход. Григорий Лепс с женой воспитывают 19-летнюю дочь Еву, 14-летнюю Николь и 11-летнего Ивана. У артиста также есть дочь от первого брака Инга. Очевидно, проблемы в отношениях пары начались не вчера. За весь 2021 год на странице Анны в Instagram появилось всего пара кадров с мужем: в день его рождения и в день всех влюбленных 14 февраля.Григорий Лепс с женой Сейчас супруга Лепса отдыхает на Мальдивах, а артист активно готовится к концерту — 19 декабря в Crocus City Hall состоится его большое шоу «Рождество с Григорием Лепсом». Слухи о том, у артиста дома проблемы, появлялись и раньше. Даже выдвигалась версия, что причина разлада кроется в пьянстве Григория Лепса. Мол, жена устала бороться, и видеть кумира миллионов в таком состоянии. Анна не раз отправлялась вместе с детьми за границу. СМИ сразу же подхватывали новость: ушла от мужа. Но она неизменно возвращалась домой после отпуска, и семейная жизнь текла своим чередом.Анна Лепс с детьми Что же подтолкнуло пару к принятию окончательного решения, пока неизвестно. Никаких официальных комментариев по этому поводу пока не поступало. Артист очень дозированно общается с прессой. В конце ноября 2021 года Григорий Лепс появлялся на кинопремьере и насторожил публику своим видом. Он сильно изменился: осунулся, и на лице были заметны шрамы. Поклонники артиста всерьез обеспокоились, что он страдает от опасного недуга, но в окружении звезды заверили, что тревога ложная. Рубцы действительно остались после операции: но процедура была связана не со здоровьем. Оказалось, что месяц назад Григорий сделал операцию по пересадке волос.