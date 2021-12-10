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Игорь Крутой умилил кадрами с крошкой внуком

Игорь Крутой умилил кадрами с крошкой внуком
Композитор Игорь Крутой поделился трогательными семейными кадрами. Не так давно Игорь Крутой узнал, что у него есть взрослый внебрачный сын Яков. После всех процедур, доказывающих отцовство, композитор принял наследника, дал свою фамилию, купил дом в Подмосковье и автомобиль. А меньше месяца назад стал дедушкой. Кадрами с малышом композитор поделился в своем инстаграме. По его словам, имя наследнику пока не дали. «Пошла четвертая неделя жизни моего внука, все отлично, хотя музыкальные способности пока не проявились (вообще-то, пора бы уже). Лера и Яша (родители малыша) очень серьезно подходят к выбору имени: его еще не придумали, поэтому мой внучок пока просто Крутой… Живем в ожидании имени, дело важное, потому что «как корабль назовешь, так он и поплывет»…» — написал Крутой. Напомним, Якова Крутого родила продавец магазина, с которой у композитора случился короткий роман в 90-х.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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