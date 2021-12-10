Илон Маск продал акции Tesla на $1 млрд
Глава Tesla Inc Илон Маск продал крупную долю принадлежавших ему акций компании. В общей сложности был реализован 934 091 опцион — такие данные были переданы в Комиссию по ценным бумагам и биржам.
Сумма сделки составила $963,2 млн. Маск также продал опционы на покупку 2,17 млн акций по $6,24 за каждый. До этого, в ноябре, он тоже активно избавлялся от акций.
В ноябре эксцентричный бизнесмен предложил пользователям Twitter решить, избавляться ли ему от 10% принадлежащих ему акций Tesla. Большинство ответили утвердительно, и процесс продажи начался. В общей сложности предприниматель заработал на этом уже почти 12 млрд, и, если он намерен держать слово до конца, ему предстоит продать еще почти 7 млн бумаг.
Much is made lately of unrealized gains being a means of tax avoidance, so I propose selling 10% of my Tesla stock.
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На данный момент Маск продал уже значительно больше акций, чем ему требовалось для уплаты по налоговым обязательствам. По данным Bloomberg, он разработал этот план еще до голосования в Twitter. Сам глава Tesla утверждает, что передаст вырученные деньги в ООН для борьбы с голодом, но для этого организации придется описать, как именно она намерена решать проблему и расходовать средства. В ноябре чиновники показали план, согласно которому $6 млрд спасут 42 млн жизней.