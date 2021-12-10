Ирина Пегова показала пышную фигуру на фото в бикини

43-летняя актриса Ирина Пегова всего на несколько дней вырвалась вместе с дочерью на море, откуда и поделилась отпускными фото. Ирина Пегова наверстала упущенную летом возможность отдохнуть на берегу моря и набраться сил. Артистка уехала загорать в Египет, но не одна, а со своей дочкой Татьяной. В Сети появилось много солнечных фото, сделанных Пеговой во время поездки. На одном из снимком актриса продемонстрировала, как выглядит в бикини. Она обладает пышными и соблазнительными формами, которые не остались незамеченными её фанатами. Многие написали о том, как хороша Пегова в купальнике. Отпуск Ирины, к слову, получился непродолжительным — он длился меньше недели. Актрисе надо было возвращаться к работе, а её дочке — к учебе. Впрочем, Пегова сказала, что ей этого времени хватило для того, чтобы отдохнуть.Ирина Пегова «Неужели мои маленькие каникулы подошли к концу! Пять дней — это идеальный вариант для перезагрузки и переключения каналов»,— написала Ирина в Сети. «Ирина, Вы Сексуальная Женщина!!!🤝👍☺️😘🔥♥️💘💋💯», «Шикарный кадр 📸👍❤️», «Моя любимая помпуша! 💋💋💋», «Ух хороша девочка 👌🙏», «Вы шикарная!!!🔥 Я Вас, почти уже люблю...😍❤️», откликнулись поклонники актрисы в комментариях к фото. Любопытно, пригласила ли Пегова в поездку своего нового возлюбленного. По слухам, актриса некоторое время назад начала новые отношения. Но раскрывать подробности своих романов она не хочет. Как и снова выходить замуж. Недавно Ирина рассказала, что после полученного негативного опыта семейной жизни ей больше не хочется ставить штамп в паспорте. «Я точно знаю, что и вне статуса «замужем» можно быть счастливой. Можно просто быть вместе с мужчиной, не обязательно ставить штамп», — рассказывала Пегова в одном из интервью.