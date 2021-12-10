Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Ирина Пегова показала пышную фигуру на фото в бикини

Ирина Пегова показала пышную фигуру на фото в бикини
43-летняя актриса Ирина Пегова всего на несколько дней вырвалась вместе с дочерью на море, откуда и поделилась отпускными фото. Ирина Пегова наверстала упущенную летом возможность отдохнуть на берегу моря и набраться сил. Артистка уехала загорать в Египет, но не одна, а со своей дочкой Татьяной. В Сети появилось много солнечных фото, сделанных Пеговой во время поездки. На одном из снимком актриса продемонстрировала, как выглядит в бикини. Она обладает пышными и соблазнительными формами, которые не остались незамеченными её фанатами. Многие написали о том, как хороша Пегова в купальнике. Отпуск Ирины, к слову, получился непродолжительным — он длился меньше недели. Актрисе надо было возвращаться к работе, а её дочке — к учебе. Впрочем, Пегова сказала, что ей этого времени хватило для того, чтобы отдохнуть.
Ирина Пегова «Неужели мои маленькие каникулы подошли к концу! Пять дней — это идеальный вариант для перезагрузки и переключения каналов»,— написала Ирина в Сети. «Ирина, Вы Сексуальная Женщина!!!🤝👍☺️😘🔥♥️💘💋💯», «Шикарный кадр 📸👍❤️», «Моя любимая помпуша! 💋💋💋», «Ух хороша девочка 👌🙏», «Вы шикарная!!!🔥 Я Вас, почти уже люблю...😍❤️», откликнулись поклонники актрисы в комментариях к фото. Любопытно, пригласила ли Пегова в поездку своего нового возлюбленного. По слухам, актриса некоторое время назад начала новые отношения. Но раскрывать подробности своих романов она не хочет. Как и снова выходить замуж. Недавно Ирина рассказала, что после полученного негативного опыта семейной жизни ей больше не хочется ставить штамп в паспорте. «Я точно знаю, что и вне статуса «замужем» можно быть счастливой. Можно просто быть вместе с мужчиной, не обязательно ставить штамп», — рассказывала Пегова в одном из интервью.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Ирина Пегова показала пышную фигуру на фото в бикини
Ирина Пегова показала пышную фигуру на фото в бикини
Татьяна Волосожар рассказала о неприятном инциденте на съемках «Ледникового периода»
Татьяна Волосожар рассказала о неприятном инциденте на съемках
Дана Борисова призналась, что не занималась сексом несколько лет
Дана Борисова призналась, что не занималась сексом несколько лет
Таисия Повалий поделилась фото в день рождения, на котором ее трудно узнать
Таисия Повалий поделилась фото в день рождения, на котором ее трудно
Муж Светланы Антоновой признался ей в любви в день рождения
Муж Светланы Антоновой признался ей в любви в день рождения
Агата Муцениеце заявила, что вынесла бы мозги олигарху
Агата Муцениеце заявила, что вынесла бы мозги олигарху
Wonder Woman от Monolith Productions — первые детали проекта
Wonder Woman от Monolith Productions — первые детали проекта
Представлена игра Sonic Frontiers для Xbox One и Xbox Series X | S
Представлена игра Sonic Frontiers для Xbox One и Xbox Series X | S
DLC Warrior Priest of Sigmar для Warhammer: Vermintide 2 — временный консольный эксклюзив Xbox
DLC Warrior Priest of Sigmar для Warhammer: Vermintide 2 — временный
Билл Гейтс допустил отказ от Zoom и Skype в пользу метавселенных к 2024 году
Билл Гейтс допустил отказ от Zoom и Skype в пользу метавселенных к
Galaxy Digital разместил конвертируемые облигации на $500 млн
Galaxy Digital разместил конвертируемые облигации на $500 млн
Против SEC подали иск из-за подозрений о связи экс-чиновников с Ethereum
Против SEC подали иск из-за подозрений о связи экс-чиновников с

Топ на сегодня

Возлюбленный Екатерины Варнавы устроил ей эротический сюрприз
Возлюбленный Екатерины Варнавы устроил ей эротический сюрприз
Игорь Крутой умилил кадрами с крошкой внуком
Игорь Крутой умилил кадрами с крошкой внуком
21-летняя дочка Александра Малинина опубликовала фото из лондонской оперы
21-летняя дочка Александра Малинина опубликовала фото из лондонской
Прохор Шаляпин приобрел шикарный автомобиль за 15 миллионов
Прохор Шаляпин приобрел шикарный автомобиль за 15 миллионов
Технический директор SushiSwap покинул проект на фоне разногласий в команде
Технический директор SushiSwap покинул проект на фоне разногласий в

Еще по теме

Ирина Пегова сверкнула попкой в купальнике
Актриса Ирина Пегова поздравила свою дочь Татьяну с 13-летием
Ирина Пегова хочет выйти замуж
Ирина Дубцова показала свои шикарные формы (фото)