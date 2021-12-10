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Иркутск стал лучшим в регионе по развитию массового спорта

Иркутск стал лучшим в регионе по развитию массового спорта

В рамках ежегодного регионального фестиваля спорта и здорового образа жизни состоялось традиционное награждение победителей за выдающиеся достижения в этой области. В номинации «Лучшее муниципальное образование Иркутской области по развитию массовой физической культуры» победил Иркутск. Награду вручили начальнику управления по физической культуре, спорту и молодежной политике мэрии Дмитрию Абрамовичу, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

Дмитрий Абрамович:
— Год массового спорта, объявленный мэром города Иркутска в 2021 году, внес новые элементы в работу по формированию здорового образа жизни у населения. Мы нашли такие форматы, которые позволили иркутянам заниматься спортом, несмотря на пандемию. Это результат совместной командной работы власти, депутатского корпуса, бизнеса и общества. Именно это отметило региональное министерство спорта, определяя победителей.

В мероприятиях, проведенных в рамках года массового спорта, приняли участие 25 тысяч иркутян. С мая по сентябрь на открытых площадках в 35 округах Иркутска проводились массовые зарядки. Осенью в городе состоялись «Народные Игры от Бабра». На официальном сайте проекта продолжает работать счетчик спортивных достижений горожан. Благодаря этому счетчику, например, известно, что вместе иркутяне с начала года пробежали свыше 26 тысяч километров, прошли более 41 миллиона шагов, проплыли 156 километров, отжались 68 тысяч раз, проехали на велосипеде более 20 тысяч километров.

Кроме того, в 2021 году в Иркутске построено и отремонтировано более 30 спортивных площадок. Работы проведены на объектах двух муниципальных учреждений — «Городского спортивно-методический центра» и спортивной школы «Центр развития спорта». В разных районах города появились 14 универсальных игровых площадок размером 22х16 метров, шесть площадок общефизической подготовки, семь площадок с тренажерами под навесом. Также в городе отремонтировали четыре хоккейных корта.

Предыдущая новость по этой теме:

Массовые уличные зарядки для иркутян продолжатся в 2022 году

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По материалам: irk

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