Иркутская область направила в Госдуму 25 предложений по закону о QR-кодах

Депутаты Законодательного собрания Иркутской области, представители муниципалитетов и общественники направили в профильный комитет Государственной Думы 25 предложений по готовящемуся законопроекту о введении QR-кодов в общественных местах. Такое решение принято 10 декабря на сессии Законодательного собрания Иркутской области. Рассмотрение закона запланировано в ГД РФ на 16 декабря.

Предложения в законопроект от Иркутской области были сформированы депутатами областного парламента совместно с представителями общественности, медицинского сообщества, Общественной палаты Иркутской области, Ассоциации муниципальных образований. С привлечением экспертов проект закона обсуждался на депутатском штабе, в комитетах и комиссиях областного парламента.

Позицию Общественной палаты Иркутской области представил ее председатель Владимир Шпрах — необходимо разрешить ввоз и применение на платной основе сертифицированных иностранных вакцин. Также нужно утвердить документы, подтверждающие вакцинацию или медотвод для людей, не использующих смартфоны и интернет и ужесточить наказание за подделку медицинских документов.

Представитель общественности Любовь Аликина предложила уменьшить стоимость ПЦР-тестов. Председатель Ассоциации муниципальных образований Иркутской области, мэр Черемхово Вадим Семенов сказал, что все шаги и действия в борьбе с пандемией нужно совершать, опираясь на мнение экспертов. Он также считает целесообразным включить прививку от коронавируса в национальный календарь профилактических прививок.

Депутаты думы Ангарского городского округа считают необходимым на период ограничений выделить дополнительную экономическую поддержку субъектов предпринимательства, прежде всего в сфере услуг и розничной торговли, транспорта. Депутаты думы Тулуна выступили за обеспечение муниципальных детских садов средствами защиты от инфекций. Депутаты думы Усольского района считают, что в проекте Федерального закона должно быть отражено финансирование на приобретение оборудования для считывания информации с медицинских сертификатов.

Помимо этого, профильному комитету Госдумы предложили исключить из текста законопроекта термины иностранного происхождения, а также уточнить сроки действия сертификата о вакцинации, который должен выдаваться, в том числе, людям с высоким уровнем антител. Также в список, подготовленный депутатами регионального Заксобрания, включены предложения: не распространять действие электронных сертификатов о вакцинации на общественный транспорт и такси; увеличить социальные выплаты при возникновении поствакцинальных осложнений; предусмотреть страхование жизни за счёт средств федерального бюджета всех вакцинируемых. Кроме того, законопроект предлагается дополнить перечнем льготных категорий граждан, имеющих право на бесплатный ПЦР-тест — это пожилые люди, инвалиды, многодетные семьи, малообеспеченные граждане и другие.

Вакцинация подростков от коронавируса начнется в России до конца 2021 года

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