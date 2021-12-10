Из-за теплой погоды торосы в заливах Байкала образуются позже обычного

В этом году теплая погода не дает покрыться льдом водоемам Иркутской области и заливам Байкала. В Чивыркуйском заливе ледяной покров не устойчив, ломается ветром, только сейчас образуются первые торосы. Обычно это происходит намного раньше, сообщается на странице Забайкальского национального парка в «Инстаграм».

Торосы — это нагромождения обломков льда, достигающие от двух до 12 метров в высоту. Они образуются в результате давления ветра при повышении температуры. Во время этого процесса твердая поверхность разрушается, и в результате появляется множество обломков разных размеров. Сотрудники Забайкальского национального парка сфотографировали первый лед в Чивыркуйском заливе.





Первый лед в Чивыркуйском заливе. Фото со страницы zapovednoe_podlemorye в «Инстаграм» Первый лед в Чивыркуйском заливе. Фото со страницы zapovednoe_podlemorye в «Инстаграм» Первый лед в Чивыркуйском заливе. Фото со страницы zapovednoe_podlemorye в «Инстаграм»