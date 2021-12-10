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"Яндекс" включили в индекс устойчивого развития Dow Jones

"Яндекс" включили в индекс устойчивого развития Dow Jones

"Яндекс" вошел в мировой индекс устойчивого развития Dow Jones Sustainability World Index, сообщила пресс-служба компании. Российский IT-гигант при этом оказался в числе лучших цифровых компаний.

Эксперты высоко оценили холдинг с точки зрения экономических показателей, корпоративного управления, отметили высокую безопасность данных пользователей и то, что компания уделяет внимание развитию проектов с открытым кодом. Кроме того, энергоэффективность дата-центров "Яндекса" оказалась лучше, чем у 94% компаний цифровой сферы.

"Яндекс" попал в мировой индекс устойчивого развития Dow Jones Sustainability Index. По общему баллу он вошел в 5% лучших компаний индекса в индустрии цифровых сервисов и медиа, а по баллу в социальном направлении — в 1% лучших.

В мае "Яндекс" представил повестку в области устойчивого развития и ESG-отчет, выделив 12 ключевых направлений развития, среди которых образование, информационная безопасность, качество сервисов, сокращение углеродного следа и доступная среда.


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По материалам: uposters.ru

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