"Яндекс" включили в индекс устойчивого развития Dow Jones
"Яндекс" вошел в мировой индекс устойчивого развития Dow Jones Sustainability World Index, сообщила пресс-служба компании. Российский IT-гигант при этом оказался в числе лучших цифровых компаний.
Эксперты высоко оценили холдинг с точки зрения экономических показателей, корпоративного управления, отметили высокую безопасность данных пользователей и то, что компания уделяет внимание развитию проектов с открытым кодом. Кроме того, энергоэффективность дата-центров "Яндекса" оказалась лучше, чем у 94% компаний цифровой сферы.
В мае "Яндекс" представил повестку в области устойчивого развития и ESG-отчет, выделив 12 ключевых направлений развития, среди которых образование, информационная безопасность, качество сервисов, сокращение углеродного следа и доступная среда.