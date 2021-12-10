Экс-директору BitConnect пожизненно запретили участвовать в ICO

Суд Южного округа Нью-Йорка вынес приговор бывшему директору и промоутеру мошеннической схемы BitConnect Гленну Аркаро, а также аффилированной с ним компании Future Money Ltd., через которую он привлекал потенциальных инвесторов.

Судья согласился с доводами SEC, что обвиняемые не были зарегистрированы в качестве брокер-дилера, нарушили положения о борьбе с мошенничеством, а также законы о ценных бумагах и фондовых биржах.

Согласно судебному решению, Гленну Аркаро и компании Future Money пожизненно запрещено прямо или косвенно участвовать в первичном предложении предложении монет (ICO) и определенных маркетинговых кампаниях.

Обвиняемые также обязаны возместить пострадавшим убытки с учетом процентов до момента вынесения приговора. В дальнейшем им может быть присужден гражданский штраф, сумму которого суд определит по ходатайству SEC.

Напомним, в январе 2018 года BitConnect обвинили в создании финансовой пирамиды. На пике популярности цена нативной монеты проекта превышала $500 и находилась в первой десятке рейтинга CoinMarketCap.

SEC подала гражданский иск против Гленна Аркаро, основателя BitConnect Сатиша Кумбхани и Future Money в сентябре 2021 года. Регулятор утверждал, что группа провела мошенническое и незарегистрированное размещение ценных бумаг на сумму $2 млрд через программу кредитования BitConnect.

Ранее Аркаро признал себя виновным в участии в мошеннической схеме. Суд обязал его выплатить инвесторам $24 млн.

Регулятор также достиг договоренностей с тремя участниками мошеннической схемы, которые согласились возместить ущерб и заплатить штрафы на общую сумму около $13 млн.

В ноябре Минюст США и прокуратура по Южному округу Калифорнии сообщили о намерении продать криптовалюту на сумму $56 млн, конфискованную у Гленна Аркаро. Вырученные средства направят на компенсацию пострадавшим инвесторам BitConnect.