Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Эксперт: в 2022 году жилье подешевеет

Эксперт: в 2022 году жилье подешевеет

10:38  Автор: Кристина Стащенко



В 2022 году стоимость квадратного метра снизится, так как сейчас из-за высоких ипотечных ставок она находится на пике, заявил эксперт по недвижимости Олег Бендриков в интервью телеканалу «360». 

Ранее сообщалось, что объём выданных банками ипотечных кредитов в январе-октябре 2021 года составил 4,59 триллиона рублей. Это больше рекордных показателей 2020 года: тогда, по оценкам Банка России, было выдано ипотечных кредитов на 4,45 триллиона рублей. Также в октябре выросла средняя сумма займа до 3,14 миллиона рублей, что выше на 14, 6 процента январского значения. Аналитики рынка связывают этот рост с увеличением стоимости квадратного метра, в зависимости от региона.

«В ближайшее время ключевая ставка вырастет, увеличится ипотечная ставка. Соответственно, в 2022 году цена на квадратный метр снизится где-то на пять-семь процентов либо останется такой же, какая она есть», — сказал Бендриков.

Жильё в следующем году может подешеветь


Он также отметил, что сейчас люди торгуются за стоимость квартир, в связи с этим падает цена за квадратный метр жилья на вторичном рынке. При этом, по словам эксперта, стоимость квадратного метра на первичном рынке высокая. Застройщики пытаются ее удержать, продавая квартиры с ремонтом и мебелью, пояснил он. В будущем году стоимость квадратного метра должна уменьшиться, хотя это будет и не в интересах застройщиков, считает Бендриков.

По его словам, на стоимость квадратного метра влияет ипотечная ставка — чем она выше, тем ниже стоимость жилья. Еще один фактор — валютный курс. 

Ранее другой эксперт выразил мнение, что программу льготной ипотеки необходимо сворачивать из-за высокой закредитованности населения и её неактуальности для крупных городов. 

Он отметил, что программа «6,5 процента» перестала быть актуальной для Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов после того, как в июле 2020 года лимит по ипотеке понизили до трёх миллионов рублей. Чтобы купить квартиру в мегаполисе, этой суммы недостаточно, пояснил эксперт.


Читайте также:

• Банк России определил характеристики кредитов для установления ограничений • «Дальневосточную ипотеку» предлагают распространить на врачей и учителей

Программа льготной ипотеки для покупателей жилья в новостройках начала действовать 17 апреля 2020 года. Первоначально она была рассчитана на срок до 1 ноября, а затем её продлили до июля 2021-го. Условия программы предусматривали, что ставка не должна превышать 6,5 процента и распространяется на весь срок займа. В июле кабмин утвердил постановление о продлении программы льготной ипотеки ещё на год. При этом процентная ставка была повышена до семи процентов годовых.



#строительство #недвижимость #ипотека


11
# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

В Архангельском политехническом техникуме открыты новые мастерские
В Архангельском политехническом техникуме открыты новые мастерские
Лунный календарь свадеб на 2022 год
Лунный календарь свадеб на 2022 год
Warhammer 40,000: Space Marine 2 официально представили
Warhammer 40,000: Space Marine 2 официально представили
Объявлена дата релиза CrossfireX — 10 февраля 2022 года
Объявлена дата релиза CrossfireX — 10 февраля 2022 года
Оценить мощь Unreal Engine 5 можно уже сейчас в рамках демо «Матрица: Пробуждение»
Оценить мощь Unreal Engine 5 можно уже сейчас в рамках демо «Матрица:
3 игры Xbox Game Studios получили награды в рамках The Game Awards 2021
3 игры Xbox Game Studios получили награды в рамках The Game Awards
Эти 4 игры будут добавлены в подписку Game Pass
Эти 4 игры будут добавлены в подписку Game Pass
Геймплейный трейлер A Plague Tale: Requiem, релиз — в 2022 году
Геймплейный трейлер A Plague Tale: Requiem, релиз — в 2022 году
Братская дзюдоистка Ирина Долгова переехала в Тюмень из-за отсутствия поддержки от региона
Братская дзюдоистка Ирина Долгова переехала в Тюмень из-за отсутствия
Депутаты ЗС выделили деньги на строительство пяти детских садов в Иркутской области
Депутаты ЗС выделили деньги на строительство пяти детских садов в
Первую в регионе ледовую переправу открыли в Шелеховском районе
Первую в регионе ледовую переправу открыли в Шелеховском районе
Банальный пример для школьников оказался сложным для сотен людей по всему интернету, ведь у каждого свой ответ
Банальный пример для школьников оказался сложным для сотен людей по

Топ на сегодня

Библия о конце света: признаки апокалипсиса
Библия о конце света: признаки апокалипсиса
Возлюбленный Екатерины Варнавы устроил ей эротический сюрприз
Возлюбленный Екатерины Варнавы устроил ей эротический сюрприз
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 9 декабря 2021 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 9 декабря 2021 года
Названа официальная причина обледенения экстренно севшего в Иркутске Airbus 321
Названа официальная причина обледенения экстренно севшего в Иркутске
21-летняя дочка Александра Малинина опубликовала фото из лондонской оперы
21-летняя дочка Александра Малинина опубликовала фото из лондонской

Еще по теме

Объем выданных ипотечных кредитов в России в январе-октябре вырос на 32% - события в России и мире: темы дня, фото, видео, инфографика, радио
АИЖК: объем выдачи ипотечных кредитов в России за семь месяцев вырос на 40%
Медведев одобрил план наращивания ипотечного кредитования до 2020 года
Центробанк: средняя ставка по ипотеке в ноябре снизилась до 9,19%