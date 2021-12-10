Эксперт: в 2022 году жилье подешевеет

10:38 Автор: Кристина Стащенко

В 2022 году стоимость квадратного метра снизится, так как сейчас из-за высоких ипотечных ставок она находится на пике, заявил эксперт по недвижимости Олег Бендриков в интервью телеканалу «360».

Ранее сообщалось, что объём выданных банками ипотечных кредитов в январе-октябре 2021 года составил 4,59 триллиона рублей. Это больше рекордных показателей 2020 года: тогда, по оценкам Банка России, было выдано ипотечных кредитов на 4,45 триллиона рублей. Также в октябре выросла средняя сумма займа до 3,14 миллиона рублей, что выше на 14, 6 процента январского значения. Аналитики рынка связывают этот рост с увеличением стоимости квадратного метра, в зависимости от региона.

«В ближайшее время ключевая ставка вырастет, увеличится ипотечная ставка. Соответственно, в 2022 году цена на квадратный метр снизится где-то на пять-семь процентов либо останется такой же, какая она есть», — сказал Бендриков.

Жильё в следующем году может подешеветь

Он также отметил, что сейчас люди торгуются за стоимость квартир, в связи с этим падает цена за квадратный метр жилья на вторичном рынке. При этом, по словам эксперта, стоимость квадратного метра на первичном рынке высокая. Застройщики пытаются ее удержать, продавая квартиры с ремонтом и мебелью, пояснил он. В будущем году стоимость квадратного метра должна уменьшиться, хотя это будет и не в интересах застройщиков, считает Бендриков.

По его словам, на стоимость квадратного метра влияет ипотечная ставка — чем она выше, тем ниже стоимость жилья. Еще один фактор — валютный курс.

Ранее другой эксперт выразил мнение, что программу льготной ипотеки необходимо сворачивать из-за высокой закредитованности населения и её неактуальности для крупных городов.

Он отметил, что программа «6,5 процента» перестала быть актуальной для Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов после того, как в июле 2020 года лимит по ипотеке понизили до трёх миллионов рублей. Чтобы купить квартиру в мегаполисе, этой суммы недостаточно, пояснил эксперт.





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Программа льготной ипотеки для покупателей жилья в новостройках начала действовать 17 апреля 2020 года. Первоначально она была рассчитана на срок до 1 ноября, а затем её продлили до июля 2021-го. Условия программы предусматривали, что ставка не должна превышать 6,5 процента и распространяется на весь срок займа. В июле кабмин утвердил постановление о продлении программы льготной ипотеки ещё на год. При этом процентная ставка была повышена до семи процентов годовых.

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