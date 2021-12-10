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Эмин Агаларов признался, сколько потратил на свою раскрутку

Эмин Агаларов признался, сколько потратил на свою раскрутку
Певец Эмин Агаларов потратил колоссальную сумму денег, чтобы стать популярным. Артист заявил, что никогда не считал деньги, которые были вложены в него для раскрутки на сцене. «Думаю, это меньше, чем в остальных артистов, которыми я занимался. Может быть, за все годы — миллион долларов», сказал Эмин Агаларов.
Эмин Агаларов Как отметил музыкант, он сам себе и продюсер, и артист. При этом продвигать самого себя он считает сомнительным занятием. В таком случае, как думает Эмин, произойдет внутренний конфликт с самим собой. По словам Агаларова, он вкладывался только в сочинение своих песен и запись. Его концертная деятельность очень быстро стала доходной, сообщает «АиФ». Напомним, что отец Эмина — один из богатейших людей Азербайджана, Араз Агаларов. При этом сам музыкант отмечал, что не любит слишком дорогие вещи. Он, к примеру, носит часы за 150 тысяч рублей.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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