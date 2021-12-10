Эмин Агаларов признался, сколько потратил на свою раскрутку

Певец Эмин Агаларов потратил колоссальную сумму денег, чтобы стать популярным. Артист заявил, что никогда не считал деньги, которые были вложены в него для раскрутки на сцене. «Думаю, это меньше, чем в остальных артистов, которыми я занимался. Может быть, за все годы — миллион долларов», сказал Эмин Агаларов.Эмин Агаларов Как отметил музыкант, он сам себе и продюсер, и артист. При этом продвигать самого себя он считает сомнительным занятием. В таком случае, как думает Эмин, произойдет внутренний конфликт с самим собой. По словам Агаларова, он вкладывался только в сочинение своих песен и запись. Его концертная деятельность очень быстро стала доходной, сообщает «АиФ». Напомним, что отец Эмина — один из богатейших людей Азербайджана, Араз Агаларов. При этом сам музыкант отмечал, что не любит слишком дорогие вещи. Он, к примеру, носит часы за 150 тысяч рублей.