Эмин Агаларов рассказал причину популярности Моргенштерна

Певец Эмин Агаларов раскрыл, в чем секрет скандального Моргенштерна. Артист объяснил, почему многие музыканты не могут сегодня добиться такой же популярности, как рэпер Моргенштерн. При этом его он не считает самым талантливым на сцене. «Есть музыканты, которые намного круче него, но мы про них мало что знаем. Потому что у них хромает маркетинговая составляющая», сказал Эмин Агаларов.Моргенштерн Как отметил Эмин Агаларов, он не слушает музыку, которую поет Моргенштерн и ему подобные. При этом понимает, что она востребована среди молодежи. По словам Агаларова, Моргенштерн — парень неглупый. С точки зрения коммерции он все делает правильно. Этот певец умеет быть на слуху и правильно это монетизировать, сообщает «АиФ». Напомним, что рэпер Моргенштерн — один из самых популярных музыкантов в стране. На его концертах практически всегда неизменные аншлаги.