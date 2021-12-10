Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Эмин Агаларов рассказал причину популярности Моргенштерна

Эмин Агаларов рассказал причину популярности Моргенштерна
Певец Эмин Агаларов раскрыл, в чем секрет скандального Моргенштерна. Артист объяснил, почему многие музыканты не могут сегодня добиться такой же популярности, как рэпер Моргенштерн. При этом его он не считает самым талантливым на сцене. «Есть музыканты, которые намного круче него, но мы про них мало что знаем. Потому что у них хромает маркетинговая составляющая», сказал Эмин Агаларов.
Моргенштерн Как отметил Эмин Агаларов, он не слушает музыку, которую поет Моргенштерн и ему подобные. При этом понимает, что она востребована среди молодежи. По словам Агаларова, Моргенштерн — парень неглупый. С точки зрения коммерции он все делает правильно. Этот певец умеет быть на слуху и правильно это монетизировать, сообщает «АиФ». Напомним, что рэпер Моргенштерн — один из самых популярных музыкантов в стране. На его концертах практически всегда неизменные аншлаги.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Сеть АЗС «Братский бензин» присоединилась к проекту «Топливное решение»
Сеть АЗС «Братский бензин» присоединилась к проекту «Топливное
С 15 декабря на пяти муниципальных маршрутах Иркутска повысят стоимость проезда
С 15 декабря на пяти муниципальных маршрутах Иркутска повысят
Депутаты ЗС Приангарья приняли поправки губернатора в бюджет на 3,5 миллиарда рублей
Депутаты ЗС Приангарья приняли поправки губернатора в бюджет на 3,5
Семь лет колонии строгого режима получил иркутянин за то, что выдавил глаза знакомому
Семь лет колонии строгого режима получил иркутянин за то, что выдавил
Иркутск стал лучшим в регионе по развитию массового спорта
Иркутск стал лучшим в регионе по развитию массового спорта
В Иркутске экс-военнослужащего осудили условно за надпись «Ингушетия» на спинах сослуживцев
В Иркутске экс-военнослужащего осудили условно за надпись «Ингушетия»
Лариса Долина призналась, на что ей приходилось идти ради популярности
Лариса Долина призналась, на что ей приходилось идти ради популярности
Эмин Агаларов рассказал причину популярности Моргенштерна
Эмин Агаларов рассказал причину популярности Моргенштерна
Ксения Бородина завидует Ольге Орловой
Ксения Бородина завидует Ольге Орловой
Лунный календарь садовода и огородника на 2022 год
Лунный календарь садовода и огородника на 2022 год
В Кремле занялись составлением документа для США и НАТО о безопасности в Европе
В Кремле занялись составлением документа для США и НАТО о
Alameda Research и Animoca Brands поддержали платформу P2E-игр в раунде на $6,5 млн
Alameda Research и Animoca Brands поддержали платформу P2E-игр в

Топ на сегодня

Возлюбленный Екатерины Варнавы устроил ей эротический сюрприз
Возлюбленный Екатерины Варнавы устроил ей эротический сюрприз
Библия о конце света: признаки апокалипсиса
Библия о конце света: признаки апокалипсиса
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 9 декабря 2021 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 9 декабря 2021 года
Названа официальная причина обледенения экстренно севшего в Иркутске Airbus 321
Названа официальная причина обледенения экстренно севшего в Иркутске
Игорь Крутой умилил кадрами с крошкой внуком
Игорь Крутой умилил кадрами с крошкой внуком

Еще по теме

Эмин Агаларов признался, сколько потратил на свою раскрутку
Эмин Агаларов вернулся к бывшей избраннице
"Сюрприз": Эмин Агаларов и Кети Топурия записывают дуэт
Эмин Агаларов рассказал, когда вновь женится