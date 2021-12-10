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Эти 4 игры будут добавлены в подписку Game Pass

Эти 4 игры будут добавлены в подписку Game Pass


В рамках мероприятия The Game Awards компания Microsoft анонсировала 4 игры, которые будут добавлены в подписку Xbox Game Pass для PC. Некоторые из них (возможно, что и все) добавят и в подписку для игровых приставок Xbox.

Вот эти 4 игры, которые появятся в PC Game Pass:



Sniper Elite 5 (игру анонсируют в рамках [email protected] позже сегодня, 10 декабря)



Pigeon Simulator



Trek to Yomi



Секретная игра от Hugecalf Studios (в Twitter разработчики подтвердили, что проект появится и на Xbox)


Отметим, что в рамках мероприятия The Game Awards компания Microsoft объявила о смене названия подписки Game Pass для компьютеров. Теперь сервис называется PC Game Pass.

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По материалам: newxboxone

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