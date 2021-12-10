Эти 4 игры будут добавлены в подписку Game Pass
Сегодня, 09:10
В рамках мероприятия The Game Awards компания Microsoft анонсировала 4 игры, которые будут добавлены в подписку Xbox Game Pass для PC. Некоторые из них (возможно, что и все) добавят и в подписку для игровых приставок Xbox.
Вот эти 4 игры, которые появятся в PC Game Pass:
Sniper Elite 5 (игру анонсируют в рамках [email protected] позже сегодня, 10 декабря)
Pigeon Simulator
Trek to Yomi
Секретная игра от Hugecalf Studios (в Twitter разработчики подтвердили, что проект появится и на Xbox)
We're working on a secret game and it's swinging on to PC, Xbox consoles, and Game Pass in 2022 https://t.co/eQycrSE7uQ pic.twitter.com/LABAfZwU8o— Hugecalf Studios (Driving on to Game Pass in 2022) (@HugecalfStudios) December 10, 2021
Отметим, что в рамках мероприятия The Game Awards компания Microsoft объявила о смене названия подписки Game Pass для компьютеров. Теперь сервис называется PC Game Pass.
По материалам: newxboxone