Как с террористами: писатель Лукьяненко призвал бороться с отрицателями ковида

Вадим Карасев

Правовые меры должны быть приняты в отношении публичных персон, призывающих отказаться от вакцинации или не соблюдать противоэпидемиологические меры, считает писатель, автор книг "Ночной дозор" и "Дневной дозор" Сергей Лукьяненко. По его мнению, такие действия приравниваются к терроризму или призыву к насилию.

"Если человек не чувствует моральной ответственности, если предпочитает закрывать глаза и повторять бред, а к нему прислушиваются, то, возможно, в такой ситуации должно быть и влияние государства. В том числе и какие-то меры административного, правового характера, которые, конечно, должны быть", - сказал Лукьяненко.



Пандемия коронавируса второй год, который, по прогнозам ВОЗ, станет еще более смертоносным, уносит жизни миллионов людей во всем мире. С начала распространения болезни в мире заразились более 263,5 млн человек, более 5,2 млн умерли. При этом инфекция стала "благодатной" почвой для самопиара медиаперсон, сторонников развенчанных псевдотеорий мировых заговоров. Вовлекая в свое безумие подписчиков и поклонников, они зарабатывают очки (и деньги) на своей популярности, и тем самым ставят под угрозу жизнь людей. Лукьяненко считает, что подобные абсурдные высказывания, которые мешают государству защищать и спасать людей от коронавируса, можно назвать экстремистскими.

"Мы же не разрешаем людям призывать к терроризму, насилию, самоубийству и так далее, у нас есть для этого законы. А здесь, это, в общем-то, призыв к людям рискнуть и пожертвовать своей жизнью", - пояснил писатель.

Среди отрицателей вакцинации и других признанных международным медицинским сообществом мер по борьбе с коронавирусом есть свои "звезды". К числу известных адептов - антиваксеров и антиковидников – принадлежит местами популярная актриса Мария Шукшина и лидер рок-группы "Алиса" Константин Кинчев.

Первая посвятила свои официальные страницы в социальных сетях феерическим размышлениям о вреде вакцины. Пользуясь популярностью, заботливая "патриотка" рассказывает своим поклонникам, как организовать себе тур в каменный век со свирепствующей чумой. Сторонников же вакцинации звезда называет фашистами.

Творческий Кинчев поднял антивакционную агитацию на новый уровень, записав песню, отговаривающую россиян защититься от свирепого вируса. В композиции автор назвал вакцину "Жижей, что варил Сатана". Кинчев, как и Шукшина, сравнивает вынужденные меры против распространения коронавируса с фашизмом.

Как отмечают эксперты, распространение слухов о коронавирусе может навредить не меньше, чем сама болезнь. Люди, доверяя такой информации, отказываются от соблюдения противоэпидемиологических мер, вакцинации и даже лечения, рискуют своим здоровьем и здоровьем окружающих.