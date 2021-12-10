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Конгрессмен США вдохновил криптоэнтузиастов на создание новых мем-токенов

Конгрессмен США вдохновил криптоэнтузиастов на создание новых мем-токенов


Член Палаты представителей Конгресса США Брэд Шерман в ходе слушаний в финансовом комитете пошутил о несуществующей криптовалюте. Она сразу же стала реальностью и в нескольких версиях, сообщает Bloomberg.


Шерман заявил, что "угроза номер один" для криптовалют — они сами. Далее он, по-видимому, перефразировал песню о старушке, которая глотала все более крупных животных, чтобы те поймали ранее проглоченных.


По словам конгрессмена, биткоин может быть вытеснен Ethereum, ее может выбросить Dogecoin, которую может заменить Hamster Coin, а затем Cobra Coin.


"А что может дальше сделать Mongoose Coin?", — риторически закончил он шутку.


https://twitter.com/cspan/status/1468673104985661440

Криптосообщество отреагировало на нее с юмором, запустив несколько мем-токенов — в первую очередь Mongoose (MONGOOSE) и Mongoose Coin (MONG), придуманный политиком. Также появились и другие вариации на тему мангуста.


Монеты выпущены в сетях Avalanche, Polygon и Binance Smart Chain.


На момент написания рыночная капитализация MONGOOSE составляет $22,5 млн, согласно Dextools. У MONG показатель едва превышает $4100, а у Mongoose Coin Dao (MCD) достиг $628 000.


Данные: Dextools.

Шерман с юмором отреагировал на происходящее, опубликовав в Twitter изображение удачной охоты мангуста на кобру и "хомякоподобное существо".


https://twitter.com/BradSherman/status/1469077563939209223

"Этот твит не является инвестиционным советом", — добавил он.


В интервью Bloomberg политик заявил, что истинный капитализм направляет "духи животных" на определенное общественное благо, в то время как мем-криптовалюты лишь  пробуждают жадность.


"Как можно заплатить состояние за биткоин, если нельзя быть уверенным, что через 20 лет он будет более ценным, чем Hamster Coin. И как можно хоть что-то отдавать за Hamster Coin, если шутка лысого конгрессмена из Лос-Анджелеса на слушаниях собирается разорвать ее зубами мангуста", — сказал Шерман.


Монета Hamster (HAM) действительно существует и сервис CoinGecko отслеживает ее с 7 июня 2021 года.


Напомним, в слушаниях приняли участие несколько топ-менеджеров из криптоиндустрии, которые отметили "высокий уровень вовлеченности" конгрессменов в тему.

# Экономика
По материалам: ForkLog

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