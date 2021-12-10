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Конкурс ForkLog и ChessNFT: выиграй «шахматный» NFT

Конкурс ForkLog и ChessNFT: выиграй «шахматный» NFT


17 декабря в Дубае завершится Чемпионат мира по шахматам. Пока исход состязания не ясен, предлагаем поучаствовать в розыгрыше 30 NFT из официальной коллекции Международной федерации по шахматам (ФИДЭ), которую она выпустила на своей платформе ChessNFT.


Коллекция состоит из более чем 10 000 предметов, включающих изображения шахматных фигур, а также главные моменты матчей чемпионата в Дубае. Примеры токенов: Black Queen #2788 и Move 24…Rc6 #244.


30 NFT мы разыгрываем среди читателей ForkLog. Для участия в конкурсе нужно:


Авторизоваться на платформе ChessNFT с помощью одного из кошельков, поддерживающих сеть Everscale.Оставить в Google-форме URL-адрес своего личного кабинета на сайте ChessNFT (как на скриншоте ниже), в который вы попадете после авторизации.
Данные: сайт ChessNFT.

Мы подготовили специальную инструкцию о том, как выполнить оба условия.


Каждый победитель получит в личный кабинет на сайте ChessNFT закрытую «коробку» со случайным токеном из коллекции — обычным, редким или легендарным. Цена первичного выпуска таких токенов — от $11 до $100. При вторичной продаже их стоимость не ограничена. 


Полученный NFT переходит в полную собственность победителя, его можно оставить в своем кошельке или выставить на продажу на ChessNFT после открытия маркетплейса.


Присылайте заявки на участие до 17 декабря 15:00 по МСК. Итоги розыгрыша подведем в тот же день. Следите за новостями о конкурсе в Telegram-канале и на официальном сайте ForkLog!


Напомним, платформу ChessNFT запустили в конце ноября. Это совместный проект ФИДЭ и Everscale (ранее Free TON).



# Экономика
По материалам: ForkLog

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