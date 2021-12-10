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Кровь тренированных мышей принесла пользу их сородичам

Кровь тренированных мышей принесла пользу их сородичам

Исследования показывают, что вещество из крови физически активных мышей может передавать некоторые преимущества активности, в том числе уменьшать воспаление мозга, если эту кровь перелить мышам, которые не подвергались тренировкам.

Команда под руководством Тони Висс-Корая (Tony Wyss-Coray) из Стэнфордского университета поместила одну группу молодых мышей в клетки с беговыми колесами. Мыши пробегали около 10 километров за ночь. Вторая группа молодых грызунов жила в клетках с неподвижными колесами. Их уровень физической активности был гораздо ниже.

Спустя 28 дней у мышей из обеих групп взяли кровь и выделили плазму. Плазму крови переливали мышам из третьей группы, которые также не бегали в колесах. Переливания проводились раз в три дня в течение 28 дней.

В результате ученые обнаружили, что у мышей, получивших плазму мышей-бегунов, проявляются многие из положительных эффектов, связанных с физической активностью. Например, улучшается выживаемость клеток мозга. Эти мыши также показали лучшие результаты в тестах на память, чем мыши, которым вводили плазму от мышей, ведущих малоподвижный образ жизни.

Когда ученые проанализировали активность генов в головном мозге мышей-реципиентов, они обнаружили, что инъекции плазмы бегунов тормозят работу нескольких генов, способствующих воспалению. Чтобы подтвердить, что плазма физически активных мышей подавляет воспаление, команда ввела мышам бактериальные молекулы, вызывающие воспаление, а затем дала животным плазму мышей-бегунов или мышей, не занимающихся физическими упражнениями. В этом случае тоже плазма мышей, которые регулярно тренировались, снижала активность способствующих воспалению генов в головном мозге.

Теперь предстояло выяснить, какое вещество из плазмы физически активных мышей оказывает это действие. Чтобы узнать это, ученые проанализировали изменения уровней различных белков у бегающих животных. После месяца регулярных упражнений у них значительно увеличилось количество четырех белков, играющих роль в иммунитете или воспалении. В эту четверку входит кластерин, который является частью молекулярной системы, защищающей организм от патогенов, и помогает контролировать воспаление.

Исследователи удаляли каждый из четырех белков из плазмы мышей-бегунов и измеряли его влияние на воспаление. «Когда мы удалили кластерин, противовоспалительное действие плазмы бегунов уменьшилось сильнее всего», — сообщила первый автор исследования Зурина де Мигель (Zurine De Miguel). Кластерин, по-видимому, подавляет воспаление мозга, стимулируя рецепторы во внутренней оболочке кровеносных сосудов.

Исследование опубликовано в журнале Nature.

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По материалам: polit.ru

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