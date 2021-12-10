Ксения Бородина прошлась по Павлу Прилучному

Ведущая Ксения Бородина высказалась о домашнем насилии и будущем материнстве. В прошлом году общественность потрясла новость о расставании Агаты Муцениеце с Павлом Прилучным. Ведь супруги казались примерной семьей, которая с любовью воспитывает двоих детей. Однако актриса публично рассказала о насилии со стороны мужа и поспешила подать на развод. Минувшим летом распалась еще одна звездная пара Бородина-Омаров. Правда, их развод прошел намного спокойнее, чем у актеров. Телеведущая до сих пор не раскрывает причин разлада в семье, которая существовала шесть лет, однако намекает: без абьюза со стороны избранника не обошлось. Бородина отметила, что не приемлет подобного поведения и от остальных представителей сильного пола. Так, например, она высказалась в адрес Павла Прилучного: «Как актер он мне очень нравится, действительно интересный парень. Но я не люблю мужчин, которые поднимали или поднимают руки на женщин».Ксения Бородина К слову, после развода Агата только расцвела: активно занялась карьерой, сбросила лишний вес и сменила стилиста. Хорошеет с каждым днем и 38-летняя Ксения. После расставания она стала позволять себе откровенные наряды, а также пропадать на вечеринках. Звезда даже успела закрутить новый роман. Ее бойфрендом стал ресторатор Эрик Авагян и поклонники интересуются, не думает ли она о создании полноценной семьи. «Я люблю малышей очень. Если Бог даст, то хотела бы да, но не сейчас. Года два еще отдохну», — разоткровенничалась лицо «ДОМа-2» в разговоре с подписчиками. А вот ее напарница по реалити уже обзавелась супругом. Недавно 44-летняя Ольга Орлова призналась, что вышла замуж еще в сентябре. «Она моя близкая подруга. О предложении я узнала первой», — похвасталась Бородина.