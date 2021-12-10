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Ксения Бородина рассказала, как распознать абьюзера

Ксения Бородина рассказала, как распознать абьюзера
38-летняя ведущая Ксения Бородина поделилась опытом личных отношений. Звезда шоу «Дом-2» воспитывает двоих детей – 12-летнюю Марусю от Юрия Будагова и 6-летнюю дочь Теону от Курбана Омарова. В июне Ксения развелась со вторым супругом и теперь живет вместе с дочками. К участнице проекта «Ледниковый период» нередко обращаются за советом по поводу построения отношений. Бородина высказала свое мнение о мужчинах, которые не уважают личные границы своей избранницы. «Как распознать абьюзера, психа, манипулятора, газлайтера? «Кто девушку кормит, тот ее и танцует» и любые вариации на эту тему. Мужчина, который считает, что после ужина ему полагается что-то, воспринимает девушку как мясо, а не как человека. Цените себя, и не надо после угощения коктейлем строить планы на долгосрочные перспективы!» — подчеркнула теледива. Ксения также считает недопустимым чтение чужой переписки и другие способы подобного контроля. Кроме того, по ее мнению, роман не должен развиваться слишком стремительно.
Ксения Бородина «Быстрое развитие событий, отношений, вознесение самомнения женщины до небывалого уровня — классический приём абьюзера. Следующая стадия болезненна, он начнёт манипулировать и давить. Но, подсев на его одобрение, мало кто сможет легко соскочить», — поделилась своим опытом Бородина. Звезда призвала женщин не отказываться от своего окружения и собственных интересов ради избранника, так как это не приведет ни к чему хорошему. « «Нам никто не нужен, только ты и я» — звучит романтично, но на самом деле это манипуляция, отгораживающая вас от окружающих. Скоро даже маме вы будете звонить под его чутким контролем!» — предостерегла артистка. Ксения также порекомендовала обратить внимание на проявления вербальной агрессии. Телезвезда считает, что в будущем это раскроется и негативным и даже уничижительным отношением к собственной избраннице. Поклонники согласились с ее мнением и поддержали комментариями. «Тоже считаю, что главное — не спешить с выводами, а получше узнать человека!», «Всё в точку. И если вам «кажется, что что-то не так, то вам не кажется»!», «Верно, себя надо слушать, уважать и ценить!», «Любите себя – это очень важно!» — отметили пользователи.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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