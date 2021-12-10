Ксения Бородина завидует Ольге Орловой

Бородина рассказала о муже ведущей и певице Ольге Орловой. В сентябре этого года Ольга Орлова вышла замуж за бизнесмена по имени Валерий. А месяцем ранее Ксения Бородина развелась с Курбаном Омаровым. Последняя высказалась о замужестве подруги и своих планах построить семью. О том, что 44-летняя Ольга Орлова связала себя браком стало известно в минувшие выходные. Несколько месяцев певица держала эту информацию втайне от поклонников — о ее переменах в жизни знали только самые близкие, например, Бородина. «Она моя близкая подруга. О предложении мне сообщили первой», — призналась Ксения. Любопытные пользователи засыпали вопросами не только экс-солистку «Блестящих», но и теледиву. Так, многие поинтересовалась, хотела бы Бородина повторить путь Орловой?Ксения Бородина «У Оли лучший муж на свете. Я Валеру обожаю, но считаю глупостью хотеть такого же. Да, многие его качества мне очень нравятся, он — уравновешенный, спокойный, любит Олю очень сильно, балует, идет на уступки, как и она ему. Они счастливы. Это их счастье. У меня будет своя семья и свое счастье», — ответила 38-летняя ведущая скандального проекта. Напомним, в августе Бородина расторгла отношения с Курбаном Омаровым, с которым прожила вместе более шести лет. По каким причинам развелись экс-возлюбленные — неизвестно. По слухам, бизнесмен не был верен телеведущей. «Я не изменяла в браке, не врала. А как буду жить сейчас — мое дело. Главное, чтобы совесть была чиста. И убедительная просьба — оставьте меня в покое с этим браком. Все в прошлом, все забыто, все перекрестились сто тысяч раз. Лучшего исхода и не могло получиться. Я в душе даже благодарна, что, узнав правду, освободилась навсегда и увидела другую жизнь», — писала звезда, намекая на то, что брак распался не по ее вине.