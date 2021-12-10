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Кто из россиян удостоился Нобелевской премии

Кто из россиян удостоился Нобелевской премии

01:17  Автор: Юлия Сапрыгина



120 лет назад, 10 декабря 1901 года, состоялась первая церемония вручения Нобелевских премий.

За шесть лет до первой церемонии, в 1895 году, шведский изобретатель и фабрикант Альфред Нобель составил завещание, в котором распорядился создать фонд, проценты с которого должны были выдаваться в виде премии тем, кто в течение предшествующего года принёс наибольшую пользу человечеству.

По завещанию, указанные проценты делились на пять частей, которые предназначаются для поощрения открытий в области физики, химии, физиологии и медицины, литературы, а также за особые достижения перед человечеством в деле мира.

День 10 декабря в истории


Через год после завещания Альфред Нобель скончался, а еще через четыре года, в 1900 году, был создан Нобелевский комитет, которому и было поручено выплачивать премии.

В разные годы лауреатами Нобелевской премии были Лев Ландау, Петр Капица,  Илья Мечников, Иван Павлов, Борис Пастернак, Александр Солженицын, Иван Бунин, Михаил Горбачев и многие другие россияне.



#история


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По материалам: pnp.ru

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