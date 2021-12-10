Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Лариса Долина призналась, на что ей приходилось идти ради популярности

Лариса Долина призналась, на что ей приходилось идти ради популярности

Лариса Долина призналась, на что ей приходилось идти ради популярности
Артистка Лариса Долина назвала цену своего успеха. 66-летняя артистка приняла участие в шоу Ирины Чесноковой. Ведущая призналась, что является страстной поклонницей артистки, поэтому та решила быть с ней предельно откровенной. Так, исполнительница заявила, что и ей приходилось браться за репертуар, который был не по душе. «Нет песен, которые меня раздражают. Я с юности приучила себя, что каждую песню должна любить. Вот я ее спою и что? Сразу же все почувствуют, что она мне не нравится. Это когда-то в советские времена, когда я только начинала, мне приходилось идти на компромиссы, чтобы меня узнали. Я пела очень много плохих песен. Есть ли те, за которые стыдно? Не то, чтобы стыдно, просто они не мои», — говорила певица в YouTube-шоу «Бар в большом городе».
Лариса Долина Лариса Александровна раскрыла название композиции, которую она считает не самой удачной для себя. «Вот был у нас такой композитор советский Евгений Птичкин. Он хороший с консерваторским образованием. И для того, чтобы мне попасть на Всесоюзное радио, чтобы мою хотя бы одну песню крутили, надо было записать его. Песня называется «Вы хотели мне что-то сказать». Такая простая. Плохие песни, конечно, я соврала. Просто не мои», — поспешила исправить себя звезда. Сегодня Долина — всеми уважаемая артистка и преподаватель. Под ее началом выпускаются золотые медалисты. Певица борется за талантливых исполнителей и с критикой отзывается к тиктокерам, которые даже не умея петь, записывают хиты.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Сеть АЗС «Братский бензин» присоединилась к проекту «Топливное решение»
Сеть АЗС «Братский бензин» присоединилась к проекту «Топливное
С 15 декабря на пяти муниципальных маршрутах Иркутска повысят стоимость проезда
С 15 декабря на пяти муниципальных маршрутах Иркутска повысят
Депутаты ЗС Приангарья приняли поправки губернатора в бюджет на 3,5 миллиарда рублей
Депутаты ЗС Приангарья приняли поправки губернатора в бюджет на 3,5
Семь лет колонии строгого режима получил иркутянин за то, что выдавил глаза знакомому
Семь лет колонии строгого режима получил иркутянин за то, что выдавил
Иркутск стал лучшим в регионе по развитию массового спорта
Иркутск стал лучшим в регионе по развитию массового спорта
В Иркутске экс-военнослужащего осудили условно за надпись «Ингушетия» на спинах сослуживцев
В Иркутске экс-военнослужащего осудили условно за надпись «Ингушетия»
Лариса Долина призналась, на что ей приходилось идти ради популярности
Лариса Долина призналась, на что ей приходилось идти ради популярности
Эмин Агаларов рассказал причину популярности Моргенштерна
Эмин Агаларов рассказал причину популярности Моргенштерна
Ксения Бородина завидует Ольге Орловой
Ксения Бородина завидует Ольге Орловой
Лунный календарь садовода и огородника на 2022 год
Лунный календарь садовода и огородника на 2022 год
В Кремле занялись составлением документа для США и НАТО о безопасности в Европе
В Кремле занялись составлением документа для США и НАТО о
Alameda Research и Animoca Brands поддержали платформу P2E-игр в раунде на $6,5 млн
Alameda Research и Animoca Brands поддержали платформу P2E-игр в

Топ на сегодня

Возлюбленный Екатерины Варнавы устроил ей эротический сюрприз
Возлюбленный Екатерины Варнавы устроил ей эротический сюрприз
Библия о конце света: признаки апокалипсиса
Библия о конце света: признаки апокалипсиса
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 9 декабря 2021 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 9 декабря 2021 года
Названа официальная причина обледенения экстренно севшего в Иркутске Airbus 321
Названа официальная причина обледенения экстренно севшего в Иркутске
Игорь Крутой умилил кадрами с крошкой внуком
Игорь Крутой умилил кадрами с крошкой внуком

Еще по теме

Лариса Долина невзлюбила молодого певца
Лариса Долина получила несколько десятков миллионов
Лариса Долина поделилась секретом своего чудесного преображения
Вечерний Ургант — Лариса Долина (20 12 2016)