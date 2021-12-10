Лариса Долина призналась, на что ей приходилось идти ради популярности

Артистка Лариса Долина назвала цену своего успеха. 66-летняя артистка приняла участие в шоу Ирины Чесноковой. Ведущая призналась, что является страстной поклонницей артистки, поэтому та решила быть с ней предельно откровенной. Так, исполнительница заявила, что и ей приходилось браться за репертуар, который был не по душе. «Нет песен, которые меня раздражают. Я с юности приучила себя, что каждую песню должна любить. Вот я ее спою и что? Сразу же все почувствуют, что она мне не нравится. Это когда-то в советские времена, когда я только начинала, мне приходилось идти на компромиссы, чтобы меня узнали. Я пела очень много плохих песен. Есть ли те, за которые стыдно? Не то, чтобы стыдно, просто они не мои», — говорила певица в YouTube-шоу «Бар в большом городе».Лариса Долина Лариса Александровна раскрыла название композиции, которую она считает не самой удачной для себя. «Вот был у нас такой композитор советский Евгений Птичкин. Он хороший с консерваторским образованием. И для того, чтобы мне попасть на Всесоюзное радио, чтобы мою хотя бы одну песню крутили, надо было записать его. Песня называется «Вы хотели мне что-то сказать». Такая простая. Плохие песни, конечно, я соврала. Просто не мои», — поспешила исправить себя звезда. Сегодня Долина — всеми уважаемая артистка и преподаватель. Под ее началом выпускаются золотые медалисты. Певица борется за талантливых исполнителей и с критикой отзывается к тиктокерам, которые даже не умея петь, записывают хиты.