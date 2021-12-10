Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Леонид Юзефович стал победителем национальной премии "Большая книга" за роман "Филэллин"

Леонид Юзефович стал победителем национальной премии "Большая книга" за роман "Филэллин"

Вчера в Доме Пашкова в Москве состоялась церемония вручения национальной литературной премии "Большая книга". Ее лауреатом стал 73-летний Леонид Юзефович, получивший награду за роман "Филэллин".

Для Юзефовича победа на премии стала третьей: в 2009 году его наградили за роман "Журавли и карлики", а в 2016 — за роман "Зимняя дорога".

Действие романа "Филэллин" разворачивается в XIX веке. Его главный герой, уральский штабс-капитан Григорий Мосцепанов, становится участников войны Греции за независимость от Османской империи. Филэллинами называли сочувствующих грекам и помогавших им в борьбе против турков.


Второй приз получила Майя Кучерская, написавшая биографию русского писателя Николая Лескрва "Лесков: Прозеванный гений".

Другим лауреатом стал Виктор Ремизов — автор произведения "Вечная мерзлота".

Наринэ Абрагян стала победителем народного голосования — ее перу принадлежит роман "Симон".


Мариана Панкина
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

В Архангельском политехническом техникуме открыты новые мастерские
В Архангельском политехническом техникуме открыты новые мастерские
Лунный календарь свадеб на 2022 год
Лунный календарь свадеб на 2022 год
Warhammer 40,000: Space Marine 2 официально представили
Warhammer 40,000: Space Marine 2 официально представили
Объявлена дата релиза CrossfireX — 10 февраля 2022 года
Объявлена дата релиза CrossfireX — 10 февраля 2022 года
Оценить мощь Unreal Engine 5 можно уже сейчас в рамках демо «Матрица: Пробуждение»
Оценить мощь Unreal Engine 5 можно уже сейчас в рамках демо «Матрица:
3 игры Xbox Game Studios получили награды в рамках The Game Awards 2021
3 игры Xbox Game Studios получили награды в рамках The Game Awards
Эти 4 игры будут добавлены в подписку Game Pass
Эти 4 игры будут добавлены в подписку Game Pass
Геймплейный трейлер A Plague Tale: Requiem, релиз — в 2022 году
Геймплейный трейлер A Plague Tale: Requiem, релиз — в 2022 году
Братская дзюдоистка Ирина Долгова переехала в Тюмень из-за отсутствия поддержки от региона
Братская дзюдоистка Ирина Долгова переехала в Тюмень из-за отсутствия
Депутаты ЗС выделили деньги на строительство пяти детских садов в Иркутской области
Депутаты ЗС выделили деньги на строительство пяти детских садов в
Первую в регионе ледовую переправу открыли в Шелеховском районе
Первую в регионе ледовую переправу открыли в Шелеховском районе
Банальный пример для школьников оказался сложным для сотен людей по всему интернету, ведь у каждого свой ответ
Банальный пример для школьников оказался сложным для сотен людей по

Топ на сегодня

Библия о конце света: признаки апокалипсиса
Библия о конце света: признаки апокалипсиса
Возлюбленный Екатерины Варнавы устроил ей эротический сюрприз
Возлюбленный Екатерины Варнавы устроил ей эротический сюрприз
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 9 декабря 2021 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 9 декабря 2021 года
Названа официальная причина обледенения экстренно севшего в Иркутске Airbus 321
Названа официальная причина обледенения экстренно севшего в Иркутске
21-летняя дочка Александра Малинина опубликовала фото из лондонской оперы
21-летняя дочка Александра Малинина опубликовала фото из лондонской

Еще по теме

Премию "Большая книга" получил Леонид Юзефович за роман "Зимняя дорога", Улицкая стала победителем читательского голосования
«Большой книгой» признали «Зимнюю дорогу» Леонида Юзефовича
Роман Улицкой стал победителем читательского голосования литературной премии «Большая книга»
В Москве вручили премию "Большая книга", приуроченную к столетию революции: победил "Ленин"