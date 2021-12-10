Леонид Юзефович стал победителем национальной премии "Большая книга" за роман "Филэллин"

Вадим Карасев

Вчера в Доме Пашкова в Москве состоялась церемония вручения национальной литературной премии "Большая книга". Ее лауреатом стал 73-летний Леонид Юзефович, получивший награду за роман "Филэллин".

Для Юзефовича победа на премии стала третьей: в 2009 году его наградили за роман "Журавли и карлики", а в 2016 — за роман "Зимняя дорога".

Действие романа "Филэллин" разворачивается в XIX веке. Его главный герой, уральский штабс-капитан Григорий Мосцепанов, становится участников войны Греции за независимость от Османской империи. Филэллинами называли сочувствующих грекам и помогавших им в борьбе против турков.





Второй приз получила Майя Кучерская, написавшая биографию русского писателя Николая Лескрва "Лесков: Прозеванный гений".

Другим лауреатом стал Виктор Ремизов — автор произведения "Вечная мерзлота".

Наринэ Абрагян стала победителем народного голосования — ее перу принадлежит роман "Симон".

Мариана Панкина