Лиза Арзамасова представила свою первую книгу, которую уже прочитал запоем Илья Авербух

26-летняя актриса Лиза Арзамасова анонсировала в Instаgrаm свою первую книгу для детей. Илья Авербух уже высоко оценил творение своей жены. Известная актриса Елизавета Арзамасова 14 августа впервые стала мамой. Звезда не стала засиживаться в декретном отпуске. Более того, артистка представила поклонникам свою первую книгу «Костик из Солнечного переулка». В ней собраны рассказы для детей, которые будет полезно почитать и взрослым. Супруг актрисы фигурист и продюсер Илья Авербух первым оценил творчество жены. Он признался, что гордится Елизаветой. Книга появится в магазинах в начале 2022 года.Обложка книги Лизы Арзамасовой «Знакомьтесь! 🙏🏻❤️ Это ... мой Костик! А точнее, обложка моей книги, которая уже очень скоро увидит свет. В начале нового года издательство планирует её выпуск… Сказать, что я волнуюсь, ничего не сказать! 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 Я не могу сравнить это волнение даже с выходом на сцену! Наверное, потому что это со мной впервые...На все вопросы отвечу позже. Наверное, уже после того, как вы прочитаете то, что у меня получилось. А мне очень хочется, чтобы вы прочитали. Да. Это книга детских рассказов. Ограничение по возрасту стоит 12+ , но... НО! Мне почему-то кажется, что она получилась - для взрослых»,— поделилась Елизавета. «Мне выпало счастье, первым прочитать, эту очень искреннюю и трогательную книгу! Прочитал запоем: горжусь тобой !!!!», откликнулся Илья Авербух.Лиза Арзамасова с сыном Левой Отметим, супруги растят общего сына. Мальчика они назвали Львом. Знаменитый папа недавно показал лицо малыша. Поклонники поразились сходству ребенка с мамой. Напомним, первые совместные фото Елизаветы Арзамасовой и Ильи Авербуха появились в СМИ летом 2020 года. В сентябре того же года влюбленные подтвердили свои отношения, став героями шоу «Вечерний Ургант». Через три месяца актриса вышла замуж за хореографа, который старше ее на 21 год. Лиза рада, что встретила достойного мужчину. Кстати, знаменитости удалось стать другом для сына Ильи Авербуха от первого брака с Ириной Лобачевой.