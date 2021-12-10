Люди каких Знаков Зодиака втайне недолюбливают Дев

Вадим Карасев

Девы — люди, у которых немного врагов, но быть идеальными для всех они не могут, поэтому недоброжелатели у них все же имеются. Астрологи рассказали, среди людей каких Знаков они встречаются чаще всего.

Девы очень не любят конфликты, но не проходят мимо, если их кто-то задирает или демонстрирует свою ненависть. Все, что им нужно, — это уметь быстро успокаиваться в сложных и неприятных ситуациях. В этом им помогут три простые техники. Также полезно быть более уступчивыми в отношении людей следующих Знаков Зодиака.

Овен

Овны и Девы довольно часто ладят и уважают друг друга, но если этих людей связывает только деловая сфера, у них могут возникнуть большие проблемы. Овны ненавидят, когда их сковывают, а Девы в свою очередь не терпят безответственного отношения к обязанностям. Получается взаимная вражда. Овнов бесит, что Девы вечно оказываются правы и всегда идут на шаг впереди.

Близнецы

Близнецы — харизматичные люди, которые довольно креативны и не лезут за словом в карман. Девы, будучи темными лошадками, не выглядят теми, кто может составить Близнецам конкуренцию. Но время от времени Девы любят поставить выскочек на место, поэтому эти выскочки их и не любят. Между Девами и Близнецами часто появляется очень сильная вражда уже в первые минуты и часы общения, но потом у них есть отличные шансы стать хорошими друзьями.

Водолей

Водолеи — люди с большим багажом знаний. Девы тоже умны, но не показывают этого. Водолеи, у которых в характере есть нотка честолюбия, точно будут недолюбливать Дев, которые могут поразить окружающих своими познаниями в науке. Возможно, ненависть Водолеев связана с их завистью и желанием быть первыми во всем, но в их отношении к Девам виноват также тот факт, что эти люди попросту слишком разные.

Рыбы

Рыбы не любят Дев за их серьезность и излишнюю претенциозность. Они не терпят, когда Девы тыкают их лицом в их собственные ошибки и критикуют за нерасторопность. Рыбы — люди, которые не привыкли торопиться, а Девы всегда помнят о том, что время — это деньги. Эти люди словно из разных вселенных. По этой причине Рыбы могут избегать общения с Девами.