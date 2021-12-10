Лунный день сегодня 10 декабря 2021 года

Вадим Карасев

Завершить рабочую неделю на позитивной ноте помогут рекомендации астрологов. Их советы, отраженные в лунном календаре, будут ценным подспорьем для тех, кто хочет завершить 2021 год успешно.

Пятничный день обещает быть позитивным, однако влияние Луны несколько ослабляет внимание. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют посвятить этот день решению неспешных вопросов и дел, которые не требуют пристального внимания. Привлечь удачу в эти сутки не составит труда, если оставаться в гармонии с собой и настроиться на позитив.

Фаза Луны: начинается 6 лунный день, которому суждено пройти под эгидой растущей Луны в Рыбах. В эти сутки обостряются интуитивные и творческие способности, которые важно использовать как в работе, так и в общении, чтобы привлечь успех и обрести счастье.

Магнитные бури 10 декабря: солнечная активность на низком уровне. На эту пятницу магнитных бурь не прогнозируется.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

творческая работа;внимание к интуиции;завершение текущих дел;отдых;романтические отношения;общение;путешествия.риски;необдуманные финансовые операции;сложная умственная работа;конфликты и выяснение отношений.

Луна в Рыбах диктует свои правила, и этот день стоит посвятить делам, которые вызывают положительные эмоции. Астрологи рекомендуют заняться подготовкой к новогодним праздникам: украсить дом, прибраться в комнатах, приготовить новые вкусные блюда, чтобы порадовать себя и близких. Тяжелую работу лучше оставить и не заниматься ремонтом, перестановкой мебели или переездом.

Что надеть в эту пятницу

Цветами удачи этого дня станут лиловый, фиолетовый и белый. Эти оттенки помогут сохранять хорошее настроение и не торопиться с принятием важных решений. Астрологи рекомендуют выбирать натуральные ткани, чтобы чувствовать себя комфортно, а также отказаться от ломаных линий в рисунке одежды. В качестве украшений на этот день лучше всего подойдут изделия из серебра, платины и дерева, а камнями-талисманами выступят малахит, гиацинт и цитрин.

Финансы и работа 10 декабря

Пятничный день — не время для новых проектов и начала серьезных дел. В этот день астрологи рекомендуют заняться привычными делами, а также быть осторожными при совершении финансовых операций. Луна в Рыбах отвлекает от конкретики, что может стать причиной рассеянности и забывчивости. 10 декабря самыми лучшими занятиями будут творческие поиски и развитие скрытых талантов.

Любовь и общение в 6 лунный день

Романтические отношения в пятницу получат дополнительный импульс к развитию, особенно если чутко относиться к просьбам партнеров и не нарушать плавного течения дня импульсивными выходками или необдуманными высказываниями. День удачен и для новых знакомств, а также для проведения времени в кругу друзей или близких.

Настроение и здоровье по лунному календарю

В пятницу испортить себе настроение будет проблематично, и если избегать общения с конфликтными людьми, то сутки пройдут на позитивной волне. Астрологи рекомендуют обязательно заниматься творчеством, чтобы повысить собственную энергетику, а также укреплять иммунитет. В период холодов особенно важно включать в рацион свежие овощи и фрукты, которые помогут восстановить запас витаминов и микроэлементов.