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Лунный календарь садовода и огородника на 2022 год

Лунный календарь садовода и огородника на 2022 год

Работы в садах и огородах — ответственное время, и для того, чтобы вырастить отменный урожай, важно соблюдать множество правил. Садоводам и огородникам поможет лунный календарь на 2022 год, в котором отражены самые благоприятные дни для работы с растениями.


Энергетика Луны помогает растениям развиваться, однако не все время ее влияние позитивно, Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют познакомиться с календарем садовода и огородника на 2022 год, чтобы заранее запланировать работы, вырастить отменный урожай и насладиться любимым хобби — выращиванием растений.

Январь

В январе начинают высеивать рассаду, а также ухаживают за комнатными растениями. Для того чтобы получить отменный урожай, посадками занимаются в следующие дни:


Благоприятные дни для посева и посадки растений: 3, 6, 7, 11, 12, 13-17, 21, 23, 24, 26-31.
Неблагоприятные дни для работ с растениями: 1, 4, 5, 8-10, 18-20.

Февраль


Последний месяц зимы — время для посадки ранней рассады и начала работ на приусадебных участках. В этом месяце убирают снег, оставляя его в бочках и иных емкостях для полива, а также свозят его в теплицы, чтобы весной земля была влажной. В зависимости от региона посадки начинают в разное время, чтобы рассада не переросла и была вовремя высажена.


Благоприятные дни для посева и посадки растений: 3, 4, 7-9, 10-14, 19-27.
Неблагоприятные дни для работ с растениями: 1, 5, 6, 16, 28.

Март

В начале весны в южных регионах уже начинают высадку растений в теплицы и парники. Тем, кто еще только мечтает о работах в саду или огороде, предстоит сеять рассаду и ухаживать за комнатными растениями. В этом месяце начинают посев поздних культур, чтобы высадить их в конце весны-начале лета.


Благоприятные дни для посева и посадки растений: 2-13, 17-26, 30, 31.
Неблагоприятные дни для работ с растениями: 1, 27, 28.

Апрель


В апреле занимаются высадкой рассады, посадкой кустарников, обработкой деревьев от паразитов и инфекций. Это активный период, когда наступает пора садово-огородных работ, и астрологи рекомендуют уделить внимание благоприятным датам, чтобы успеть все вовремя. Дни, неудачные для посева, стоит посвятить обработке почвы и имеющихся кустарников.


Благоприятные дни для посева и посадки растений: 3-9, 13-22, 26, 27, 30.
Неблагоприятные дни для работ с растениями: 1, 2, 10, 11, 23-25, 28, 29.

Май

В мае начинают высадку практически всех культур, и особенно заботит огородников посадка картофеля. В последнем месяце весны будет множество благоприятных дней для работы с растениями, а время, неблагоприятное для посадок, можно посвятить облагораживанию участка и покупке новых многолетних цветов или кустарников.


Благоприятные дни для посева и посадки растений: 1-20, 23, 24, 27-29, 31.
Неблагоприятные дни для работ с растениями: 21, 22, 25, 26, 30.

Июнь

Начало лета — жаркая пора. Несмотря на то, что заморозки все еще могут наступить, садоводы и огородники занимаются работами на своих участках. Этот месяц предназначен для высевания зелени, посадок томатов в открытый грунт, а также высаживания рассады поздних культур: капусты, свеклы, патиссонов.


Благоприятные дни для посева и посадки растений: 1-3, 7-12, 15, 16, 19, 20, 24, 25, 29, 30.
Неблагоприятные дни для работ с растениями: 17, 18, 21-23, 26-28.

Июль

Середина лета чаще всего отводится под полив, рыхление почвы, удаление сорняков. Тем не менее в июле можно высаживать рассаду, а также заниматься выращиванием зелени, облагораживать клумбы и подсеивать однолетние цветы.


Благоприятные дни для посева и посадки растений: 4-13, 16-18, 21, 22, 26, 27, 31.
Неблагоприятные дни для работ с растениями: 1-3, 15, 20, 23-25, 28-30.

Август

Завершение лета — хлопотная пора. Посадки растений фактически завершены, и в это время занимаются сбором урожая, а также выращивают позднюю зелень и быстрорастущие овощи. Садоводам и огородникам важно следить за тем, чтобы растения получали достаточное количество влаги, поэтому полив чередуют с рыхлением почвы и избавлением грядок от сорняков.


Благоприятные дни для посева и посадки растений: 1-10, 13, 14, 27-31.
Неблагоприятные дни для работ с растениями: 11, 12, 15, 16, 20, 21, 25, 26.

Сентябрь

В сентябре основные работы по посадкам завершены, и остается лишь высаживать деревья, а также ухаживать за растениями дома. В этом месяце продолжают активный сбор овощей, поливают грядки и убирают оставшиеся сорняки. Также в сентябре начинают готовить почву для будущих посадок, высеивая сидериты.


Благоприятные дни для посева и посадки растений: 1, 2, 5, 6, 9, 10, 14, 15, 18-30, 23, 24, 27-29.
Неблагоприятные дни для работ с растениями: 7, 8, 11-13, 16, 17, 21, 22.

Октябрь

Середина осени — время для посадки, омоложения, обработки деревьев и кустарников. Цветоводы выкапывают луковицы многолетних цветов, а урожай убирается на хранение. Вырастить в этом месяце можно зелень и редис, которые отлично чувствуют себя на подоконнике.


Благоприятные дни для посева и посадки растений: 2-4, 7-9, 11, 12, 16, 17, 21-24, 26, 27, 30, 31.
Неблагоприятные дни для работ с растениями: 5, 6, 9, 10, 13-15, 18-20.

Ноябрь

В ноябре работы в садах и огородах подходят к концу. В это время занимаются посадкой растений дома. Садоводы и огородники могут поэкспериментировать с выращиванием ягод, а также томатов, сорта которых неприхотливы и способны плодоносить в условиях содержания на подоконниках.


Благоприятные дни для посева и посадки растений: 1, 3, 4, 8, 9, 13, 22, 26, 27, 29, 30.
Неблагоприятные дни для работ с растениями: 16-18, 20, 23, 28.

Декабрь

В декабре занимаются работами в зимних садах, планируют будущие посадки и начинают приобретать семена. Выращивание садовых культур на подоконнике требует усилий: соблюдения уровня света, влажности и температурного режима.


Благоприятные дни для посева и посадки растений: 1, 2, 5-7, 8, 10, 20, 21, 25, 27-29.
Неблагоприятные дни для работ с растениями: 22, 23, 31.
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По материалам: dailyhoro.ru

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