Лунный календарь свадеб на 2022 год

Вадим Карасев

Если в 2022 году вы собираетесь пожениться с любимым человеком, то правильно выбрать дату торжества вам поможет лунный календарь свадеб. Астрологи назвали самые удачные дни в каждом месяце.

Обычно люди делают упор в выборе дня для свадьбы на зеркальные даты. Это правильный подход, но важно также учитывать настроение Луны.

Январь

13 января. В этот день Луна будет очень благоприятно влиять на любовную удачу из-за актуальной фазы роста в Знаке Близнецов. Это лучший день для свадьбы в январе.

Также благоприятными будут 25 и 26 января. В эти дни убывающая Луна окажется в Знаке Скорпиона. Большой успех будет ожидать бракосочетание тех пар, которые долгое время находятся в отношениях.

Февраль

1 февраля нас ожидает благоприятное Новолуние в Водолее. Для свадьбы этот день подходит наилучшим образом.

Также стоит обратить внимание на такие даты, как 10, 11, 15 февраля. В эти дни энергетика ночного светила также будет весьма благоприятной.

Март

В марте Луна будет относительно стабильной, поэтому астрологи советуют выбирать для свадьбы любой день, кроме Новолуния 2 числа, Полнолуния 18 марта и 25-26 марта — времени пребывания убывающей Луны в Козероге.

Апрель

Что касается апрельской Луны, то для бракосочетания она будет идеально подходить 5, 6, 7, 10, 11, 12 апреля в период роста и 19, 20, 26, 27 апреля в фазе убывания. В эти дни астрологи советуют не только жениться, но и венчаться, а также планировать свадьбу на будущее.

Май

В мае, согласно приметам, устраивать свадьбу не стоит. Тем, кто в приметы не верит, астрологи советуют выбирать для свадьбы максимально благоприятные дни. К таковым относится в первую очередь 5 мая — первый день пребывания растущей Луны в Раке, который по совместительству является зеркальной датой. Также благоприятными днями будут 11 и 31 число.

Июнь

4 июня растущая Луна во Льве поможет успешно пройти все этапы празднества, начиная от ЗАГСа и заканчивая торжеством. Планы не сорвутся 15 и 16 числа на убывающей Луне в Козероге и 24 и 25 июня на убывающей Луне в Тельце.

Июль

Июль станет, по мнению астрологов, самым позитивным месяцем для бракосочетания. Любой из выбранных дней, кроме Полнолуния 13 июля и Новолуния 28 июля, может считаться как минимум не опасным. Если вы хотите перестраховаться и выбрать самую лучшую дату, то отдавайте предпочтение следующим дням: 1, 6, 12, 16, 18, 21, 22 и 27 июля. В эти дни ночное светило будет находиться в наилучшем положении для свадьбы.

Август

В августе не стоит жениться на растущей Луне в Скорпионе 5 и 6 числа, а также на растущей Луне в Козероге 9 и 10 числа, убывающей Луне в Овне 15 и 16 числа.

Самые благоприятные дни для бракосочетания — с 16 по 18 августа, на убывающей Луне в Тельце, который поможет сделать союз крепким и нерушимым. Также 23 и 24 числа, на убывающей Луне в Раке, будут идеальным временем для создания семьи.

Сентябрь

Первый и последний дни сентября будут очень хорошо подходить для такого ответственного дела, как роспись в ЗАГСе. На 23 и 24 числа тоже можно смело планировать бракосочетание, ведь Луна будет убывать в Деве. В качестве дня для свадьбы стоит также рассмотреть первый день после Полнолуния — 27 число.

Октябрь

На растущей Луне в октябре благоприятными днями для свадьбы окажутся дни пребывания Луны в Стрельце и Водолее: 1, 5, 6, 28, 29 числа. На убывающей Луне астрологи выделяют 11, 12 октября на Луне в Тельце, 21 и 22 числа в Деве.

Ноябрь

Самые неблагоприятные дни для свадеб в ноябре — 5 и 6 ноября. Луна в Овне спутает планы и может привести к проблемам. 22 и 23 ноября — дни убывания Луны в Скорпионе. Они станут самыми благоприятными днями для заключения брака. Также стоит отметить 30 ноября — день роста Луны в Рыбах.

Декабрь

Последний месяц года начнется с неблагоприятных дней для свадьбы. На время с 1 по 6 число не стоит планировать свадьбу. Также не стоит жениться в Полнолуние 8 декабря и в Новолуние 23 числа. Самые лучшие дни для бракосочетания: 7, 9, 10, 14, 15, 20 декабря.