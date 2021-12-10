Мало секса и смерть главного героя: что говорят о продолжении "Секса в большом городе"
Долгожданная премьера перезапуска "Секса в большом городе" — сериала "История продолжается" (And Just Like That) — состоялась, и зрителям показали первые два эпизода. Что изменилось в атмосфере шоу, кого из героев мы потеряли навсегда сразу в первом эпизоде (осторожно, спойлеры!) и справились ли создатели с новой повесткой? Разбираемся, пришелся ли сериал по душе критикам и обычным зрителям.
Осторожно, спойлеры!
Про отсутствие Саманты в исполнении Ким Кэттролл было известно заранее, но обсуждалось оно не менее бурно, чем сам съемочный процесс. По сюжету она переезжает в Лондон. Синтия Никсон в роли Миранды, Кристин Дэвис в роли Шарлотты и, конечно, Сара Джессика Паркер в роли Кэрри остались в Нью-Йорке и вернулись на экран.
Еще на этапе съемок в сети задавались вопросом, будет ли жизнь 50-летних героинь интересна публике. Другие, наоборот, всячески поддерживали создателей и осуждали эйджизм. И хотя определенный скептицизм в отношении продолжения сериала был даже у преданных поклонников, многие из них с нетерпением ждали его в надежде погрузиться в знакомую и любимую атмосферу оригинального "Секса в большом городе". Но издание Variety обрубает эту надежду на корню, предупреждая уже в заголовке рецензии, что "в сериале "История продолжается" пока нет духа "Секса в большом городе".
Сюжетные повороты положили конец нашему восприятию этого проекта как по существу комедийного. В "Сексе в большом городе" всегда было нечто большее, чем эскапизм, но 45-минутные эпизоды сериала "История продолжается" постепенно становятся похожими на части драмы с редкими шутками,
— говорится в рецензии.
Перед премьерой много обсуждали и появление новых персонажей в сериале, которые должны были повысить инклюзивность и разнообразие шоу. Но эффект от этого критики пока оценили довольно сдержанно.
Четыре новых персонажа, все не белые женщины, кажется, существуют лишь как резонаторы, чтобы уточнить и переосмыслить отношение к расовым проблемам главных героинь шоу. Когда, например, дружба с персонажем Николь Ари Паркер вынуждает Шарлотту задуматься о том, как мало темнокожих женщин она знает, или когда обучение в университете, где преподает персонаж Карен Питтман, ведет Миранду к причудливому каскаду непреднамеренной дискриминации. Опыт белых женщин остается в центре внимания,
— написали в Variety.
В сериале "История продолжается" изменили актерский состав, атмосферу и фокус повествования, а слово "секс" убрали не только из названия, но и из контекста. Браки здесь несчастливые — те, что длятся долго, — а дружба обветшала. Город остался, но наполнен напоминаниями о яркости и жизни, которые исчезли или были вырваны из истории,
— говорится в заключении рецензии.
Похожие чувства сериал вызвал и у рецензента из The New York Times.
Если "Секс в большом городе" был посвящен моде и страсти, посвящен достижению — успеха, богатства, счастья, то "История продолжается" пронизана потерями. Есть небольшие потери, такие как закрытие универмага Barneys (R.I.P.), светского храма секс-колумнистки и знатока стиля Кэрри Брэдшоу. Это потеря в кастинге Ким Кэттролл (Саманту сценаристы переселили в Лондон). Есть и душераздирающие потери людей, как вымышленных, так и реальных,
— говорится в рецензии на новый сериал.
Перед премьерой сериала ходило немало слухов, что некоторые важные персонажи умрут. И, увы, они подтвердились. Мистер Биг (в его роли Крис Нот), тот самый мужчина мечты Кэрри и ее муж, действительно умирает от сердечного приступа после тренировки, причем сразу в первом эпизоде. Омрачен сериал оказался и реальной смертью актера Уилли Гарсона, который играл друга Кэрри Стэнфорда, в разгар съемок (в конце четвертого эпизода его героя спешно убирают из повествования).
В The New York Times также обратили внимание, что секс в новом сериале ушел далеко на периферию.
Кэрри теперь "цисгендерная женщина" в подкасте, молодые соведущие которого заставляют ее чувствовать себя ненормальной. Для Шарлотты близость — это когда ее муж Гарри писает, пока она разговаривает по телефону в ванной. Единственный, кто реально в деле в доме Миранды, — это ее сын-подросток, презервативы которого она находит на полу его спальни,
— так описывают жизнь героинь в статье.
В рецензии также упоминаются иронические моменты, связанные со столкновением героинь с новой этикой. Так, Миранда говорится, что ее занятия в университете (она хочет получить степень магистра в области прав человека) стали проходить получше после того, как она "выучила все новые местоимения" — в группе она там, конечно, находится в ситуации "бумер среди зумеров".
Обычные зрители пока, похоже, приняли сериал также без особых восторгов. Учитывая серьезную смену тональности сериала, точно потребуется время, чтобы во всем разобраться и "переварить" все изменения. Но пока средняя оценка от пользователей на IMDB составляет всего 6,5 из 10 баллов.
Только что посмотрел первые две серии, и меня не стошнило только благодаря силе воли. Политкорректную ерунду мог оценить только стареющий житель Нью-Йорка. Им действительно нужно либо внимание, либо деньги, либо и то, и другое. Я видел достаточно, чтобы знать — жизнь слишком коротка, чтобы тратить на время на этот сериал,
— написал один из комментаторов.
Как бы мне ни нравилось оригинальное шоу — я до сих пор иногда смотрю его во время праздников, — было неловко смотреть первые 20 минут этой перезагрузки. Как будто персонажей заморозили криогенным способом, и это не оставило им шанса повзрослеть и измениться, как повзрослели все мы, с тех пор как сериал закончился,
— выразил свое разочарование другой пользователь сайта.
Но на странице сериала есть и немало позитивных откликов от давних поклонников "Секса в большом городе".
Мне нравится обновление сериала. И было чувство, что сценаристы словно подсматривали в мое окно — героини проходят через то, что многим знакомо.
Посмотрела дважды. Если вы являетесь поклонником оригинала, ваше сердце растает. За два часа сериал заставил меня почувствовать большую эмоциональную разрядку, чем я чувствовала за весь год. Я боялась, что они его испортят, но это потрясающе. Пожалуйста, продолжайте это шоу! Я люблю его! Хотя я хотела бы, чтобы они не убивали сами знаете кого, но это добавило глубины. Любовь там, где она заканчивается и начинается,
— пишут поклонники сериала.
Не оставили без комментариев новый сериал и в твиттере — там по традиции отреагировали мемами.