Мало секса и смерть главного героя: что говорят о продолжении "Секса в большом городе"

Долгожданная премьера перезапуска "Секса в большом городе" — сериала "История продолжается" (And Just Like That) — состоялась, и зрителям показали первые два эпизода. Что изменилось в атмосфере шоу, кого из героев мы потеряли навсегда сразу в первом эпизоде (осторожно, спойлеры!) и справились ли создатели с новой повесткой? Разбираемся, пришелся ли сериал по душе критикам и обычным зрителям.

Осторожно, спойлеры!

Про отсутствие Саманты в исполнении Ким Кэттролл было известно заранее, но обсуждалось оно не менее бурно, чем сам съемочный процесс. По сюжету она переезжает в Лондон. Синтия Никсон в роли Миранды, Кристин Дэвис в роли Шарлотты и, конечно, Сара Джессика Паркер в роли Кэрри остались в Нью-Йорке и вернулись на экран.

Еще на этапе съемок в сети задавались вопросом, будет ли жизнь 50-летних героинь интересна публике. Другие, наоборот, всячески поддерживали создателей и осуждали эйджизм. И хотя определенный скептицизм в отношении продолжения сериала был даже у преданных поклонников, многие из них с нетерпением ждали его в надежде погрузиться в знакомую и любимую атмосферу оригинального "Секса в большом городе". Но издание Variety обрубает эту надежду на корню, предупреждая уже в заголовке рецензии, что "в сериале "История продолжается" пока нет духа "Секса в большом городе".

Сюжетные повороты положили конец нашему восприятию этого проекта как по существу комедийного. В "Сексе в большом городе" всегда было нечто большее, чем эскапизм, но 45-минутные эпизоды сериала "История продолжается" постепенно становятся похожими на части драмы с редкими шутками,

Перед премьерой много обсуждали и появление новых персонажей в сериале, которые должны были повысить инклюзивность и разнообразие шоу. Но эффект от этого критики пока оценили довольно сдержанно.

Четыре новых персонажа, все не белые женщины, кажется, существуют лишь как резонаторы, чтобы уточнить и переосмыслить отношение к расовым проблемам главных героинь шоу. Когда, например, дружба с персонажем Николь Ари Паркер вынуждает Шарлотту задуматься о том, как мало темнокожих женщин она знает, или когда обучение в университете, где преподает персонаж Карен Питтман, ведет Миранду к причудливому каскаду непреднамеренной дискриминации. Опыт белых женщин остается в центре внимания,

Кадр из сериала "История продолжается"

В сериале "История продолжается" изменили актерский состав, атмосферу и фокус повествования, а слово "секс" убрали не только из названия, но и из контекста. Браки здесь несчастливые — те, что длятся долго, — а дружба обветшала. Город остался, но наполнен напоминаниями о яркости и жизни, которые исчезли или были вырваны из истории,

— говорится в заключении рецензии.

Похожие чувства сериал вызвал и у рецензента из The New York Times.

Если "Секс в большом городе" был посвящен моде и страсти, посвящен достижению — успеха, богатства, счастья, то "История продолжается" пронизана потерями. Есть небольшие потери, такие как закрытие универмага Barneys (R.I.P.), светского храма секс-колумнистки и знатока стиля Кэрри Брэдшоу. Это потеря в кастинге Ким Кэттролл (Саманту сценаристы переселили в Лондон). Есть и душераздирающие потери людей, как вымышленных, так и реальных,

Синтия Никсон, Сара Джессика Паркер и Кристин Дэвис в сериале "История продолжается"

Перед премьерой сериала ходило немало слухов, что некоторые важные персонажи умрут. И, увы, они подтвердились. Мистер Биг (в его роли Крис Нот), тот самый мужчина мечты Кэрри и ее муж, действительно умирает от сердечного приступа после тренировки, причем сразу в первом эпизоде. Омрачен сериал оказался и реальной смертью актера Уилли Гарсона, который играл друга Кэрри Стэнфорда, в разгар съемок (в конце четвертого эпизода его героя спешно убирают из повествования).





Сара Джессика Паркер и Крис Нот в сериале "История продолжается"

В The New York Times также обратили внимание, что секс в новом сериале ушел далеко на периферию.

Кэрри теперь "цисгендерная женщина" в подкасте, молодые соведущие которого заставляют ее чувствовать себя ненормальной. Для Шарлотты близость — это когда ее муж Гарри писает, пока она разговаривает по телефону в ванной. Единственный, кто реально в деле в доме Миранды, — это ее сын-подросток, презервативы которого она находит на полу его спальни,

— так описывают жизнь героинь в статье.

В рецензии также упоминаются иронические моменты, связанные со столкновением героинь с новой этикой. Так, Миранда говорится, что ее занятия в университете (она хочет получить степень магистра в области прав человека) стали проходить получше после того, как она "выучила все новые местоимения" — в группе она там, конечно, находится в ситуации "бумер среди зумеров".

Обычные зрители пока, похоже, приняли сериал также без особых восторгов. Учитывая серьезную смену тональности сериала, точно потребуется время, чтобы во всем разобраться и "переварить" все изменения. Но пока средняя оценка от пользователей на IMDB составляет всего 6,5 из 10 баллов.

Только что посмотрел первые две серии, и меня не стошнило только благодаря силе воли. Политкорректную ерунду мог оценить только стареющий житель Нью-Йорка. Им действительно нужно либо внимание, либо деньги, либо и то, и другое. Я видел достаточно, чтобы знать — жизнь слишком коротка, чтобы тратить на время на этот сериал,

— написал один из комментаторов.





Как бы мне ни нравилось оригинальное шоу — я до сих пор иногда смотрю его во время праздников, — было неловко смотреть первые 20 минут этой перезагрузки. Как будто персонажей заморозили криогенным способом, и это не оставило им шанса повзрослеть и измениться, как повзрослели все мы, с тех пор как сериал закончился,

— выразил свое разочарование другой пользователь сайта.

Но на странице сериала есть и немало позитивных откликов от давних поклонников "Секса в большом городе".

Мне нравится обновление сериала. И было чувство, что сценаристы словно подсматривали в мое окно — героини проходят через то, что многим знакомо.

Посмотрела дважды. Если вы являетесь поклонником оригинала, ваше сердце растает. За два часа сериал заставил меня почувствовать большую эмоциональную разрядку, чем я чувствовала за весь год. Я боялась, что они его испортят, но это потрясающе. Пожалуйста, продолжайте это шоу! Я люблю его! Хотя я хотела бы, чтобы они не убивали сами знаете кого, но это добавило глубины. Любовь там, где она заканчивается и начинается,

— пишут поклонники сериала.

Не оставили без комментариев новый сериал и в твиттере — там по традиции отреагировали мемами.





"Как я представляла просмотр сериала "История продолжается" vs "Как было на самом деле"."Куда уезжают люди, когда покидают Нью-Йорк?". — "Очевидно, в Лондон".





Надя Бесчетникова