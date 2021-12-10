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Мария Голубкина призналась, что хотела родить пятнадцать детей

Мария Голубкина призналась, что хотела родить пятнадцать детей
Актриса Мария Голубкина рассказала о своей мечте.   48-летняя артистка поделилась признанием о своей личной жизни. Актриса, воспитывающая двоих детей – 23-летнюю дочь Анастасию и 18-летнего сына Ивана, призналась, что всегда мечтала стать многодетной матерью. Причем на трех отпрысках она бы не остановилась, а вполне бы родила и 15, если бы нашла подходящего мужа, который бы ее поддержал. По словам Голубкиной, столь грандиозные планы она строила, еще будучи в браке с Николаем Фоменко, однако крепкого союза у них не получилось. Причем Мария в очередной раз напомнила, что вина за их разрыв лежит на певце. «Получилось бы родить 15 детей — родила бы, но так не получилось. Я всегда была не против… Хотела с мужем все, но он оказался немного не таким… Мне вообще достаточно моих родственников, но они не понимают, что я им несу. Они считают, любовь — это выполнение их желаний и хотелок», — посетовала актриса в шоу Дмитрия Рощина «153 горы».
Мария Голубкина Известно, что звездная пара прожила вместе 13 лет. Развелись они в 2005 году из-за многочисленных измен Фоменко. Однако позже Голубкина призналась, что и сама была неверна мужу, чем поставила точку в их браке. Вновь замуж Мария так и не вышла, и теперь она посвящает всю себя работе и воспитанию детей, за будущее которых очень беспокоится. «Я думаю о своих детях и мне хочется, чтобы Господь их просветил. Я молюсь… Мне своих детей жалко. Нам осталось-то жить… Сделать я, как обычно, ничего не могу, они меня не слушают, но какое-то зерно я в них заронила», — объяснила знаменитость.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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