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Матвиенко заявила о недостаточном внимании Минсельхоза к проблемам отечественных цветоводов

Матвиенко заявила о недостаточном внимании Минсельхоза к проблемам отечественных цветоводов

12:52  Автор: Никита Вятчанин



Проблемы предпринимателей, которые развивают цветоводство в России, пока решаются наполовину, а системные меры их поддержки так и не разработаны. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко ежегодном совещании со статс-секретарями — заместителями руководителей федеральных министерств и ведомств.

По её словам, кажется, что поддержка цветоводов, о которой не раз говорили в Совете Федерации из-за небольшой доли отечественных производителей на рынке продажи цветов в России (порядка 15-18 процентов), никого, кроме сенаторов, «сильно не волнует».

«Мы пристально следим за развитием ситуации и обсуждаем тему. И пока что проблема решена наполовину», — отметила Матвиенко.


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Она напомнила, что недавно утратил силу указ белорусского президента, позволявший завозить цветочную продукцию в Россию через Белоруссию по сниженной цене. Таким образом, с 1 сентября 2021 года начали действовать равные условия для отечественных производителей цветочной продукции и её импортеров.

«В бюджет стали поступать дополнительные доходы, и мы считали, что они будут направлены на субсидирование деятельности российских цветоводов. Но до сих пор не разработаны системные меры их поддержки. Минсельхоз должен был сделать это, но, такое впечатление, что цветоводы для министерства какие-то пасынки. Мы надеемся, что в Минсельхозе не будут относится к этой теме как второстепенной», — заключила председатель Совета Федерации.



#сельское хозяйство

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# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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