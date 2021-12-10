Meta открыла доступ к VR-соцсети в США и Канаде

Компания Meta (ранее Facebook) открыла доступ к социальной сети в виртуальной реальности Horizon Worlds для совершеннолетних жителей США и Канады. Приложение распространяется бесплатно, а для его использования необходим VR-шлем Quest 2 и учетная запись Facebook.

Компания также представила новую мини-игру Arena Clash, похожую на лазертаг в формате три на три.

Horizon Worlds — один из столпов стратегии метавселенной Meta. Марк Цукерберг описал ее как «интернет, в котором вы находитесь, а не просто смотрите на него». Однако компания еще не представила целостного видения того, куда движется технология.

В Meta надеются, что пользователи возьмут на себя большую часть работы по наполнению виртуального пространства Horizon Worlds. Для этого инженеры компании предоставили доступ к инструментам для создания собственных игр и рабочих сценариев виртуального мира.

Horizon Worlds анонсировали в 2019 году. С 2020 года компания запустила закрытое бета-тестирование сервиса, в котором участвовали несколько тысяч пользователей.

Напомним, 28 октября Facebook провела масштабный ребрендинг, переименовав компанию в Meta и сместив фокус на метавселенные.

В рамках презентации научный сотрудник Oculus Майкл Абраш продемонстрировал реалистичные аватары, среду для их существования, а также нейроинтерфейс, позволяющий ими управлять.



