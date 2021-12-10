Microsoft объявила о смене названия и логотипа подписки Game Pass для PC





В рамках The Game Awards 2021 компания Microsoft в рамках шуточного трейлере анонсировала смену названия подписки Game Pass для PC. Теперь официально игровой сервис для компьютеров, который включает в себя сотни игр по подписке, называется PC Game Pass. Вместе с тем изменился и логотип этого сервиса, незначительно, как и само название.

Трейлер, в котором объявили о смене названия для подписки Game Pass, можно видеть ниже. А выше представлен новый логотип сервиса.

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