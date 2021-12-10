MicroStrategy дополнительно купила 1434 BTC на сумму более $80 млн

Поставщик аналитического ПО для бизнеса MicroStrategy дополнительно приобрел 1434 BTC на сумму около $82,4 млн.

https://twitter.com/saylor/status/1468930815421820932?s=20

Согласно отчету, средняя цена покупки составила приблизительно $57 477. Сделки проводились в период с 29 ноября по 8 декабря 2021 года. Затраченные средства соответствуют выручке, которую MicroStrategy в эти же сроки получила от продажи 119 828 акций по $693,1 за штуку.

По состоянию на 9 декабря фирма владеет 122 478 BTC, на которые потратила около $3,66 млрд. На момент написания стоимость резервов MicroStrategy в цифровой валюте превышает $6 млрд.

Фирма первой из публичных компаний вложила часть собственного капитала в цифровое золото. В августе 2020 года поставщик аналитического ПО для бизнеса купил 21 454 BTC (~$250 млн по курсу на момент сделки).

MicroStrategy продолжила наращивать резервы в криптовалюте согласно одобренной советом директоров стратегии.

С декабря 2020 года компания начала использовать для покупки биткоина не только собственный капитал, но и долговое финансирование, разместив конвертируемые облигации на сумму $650 млн.

В феврале MicroStrategy выпустила новый транш на более чем $1 млрд и снова вложила привлеченные средства в криптовалюту.

На протяжении года фирма продолжала инвестировать в биткоин. Крупнейшими покупками стали 13 005 BTC за $489 млн в июле и 7002 BTC за $414,4 млн в конце ноября.

За все время средняя цена покупки биткоина компанией составила около $29 861.

Напомним, CEO MicroStrategy Майкл Сэйлор назвал цифровое золото "глобальным резервным активом" и допустил, что фирма будет хранить криптовалюту "вечно".