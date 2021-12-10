Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

MicroStrategy дополнительно купила 1434 BTC на сумму более $80 млн

MicroStrategy дополнительно купила 1434 BTC на сумму более $80 млн


Поставщик аналитического ПО для бизнеса MicroStrategy дополнительно приобрел 1434 BTC на сумму около $82,4 млн.


https://twitter.com/saylor/status/1468930815421820932?s=20

Согласно отчету, средняя цена покупки составила приблизительно $57 477. Сделки проводились в период с 29 ноября по 8 декабря 2021 года. Затраченные средства соответствуют выручке, которую MicroStrategy в эти же сроки получила от продажи 119 828 акций по $693,1 за штуку.


По состоянию на 9 декабря фирма владеет 122 478 BTC, на которые потратила около $3,66 млрд. На момент написания стоимость резервов MicroStrategy в цифровой валюте превышает $6 млрд.


Фирма первой из публичных компаний вложила часть собственного капитала в цифровое золото. В августе 2020 года поставщик аналитического ПО для бизнеса купил 21 454 BTC (~$250 млн по курсу на момент сделки).


MicroStrategy продолжила наращивать резервы в криптовалюте согласно одобренной советом директоров стратегии.


С декабря 2020 года компания начала использовать для покупки биткоина не только собственный капитал, но и долговое финансирование, разместив конвертируемые облигации на сумму $650 млн.


В феврале MicroStrategy выпустила новый транш на более чем $1 млрд и снова вложила привлеченные средства в криптовалюту.


На протяжении года фирма продолжала инвестировать в биткоин. Крупнейшими покупками стали 13 005 BTC за $489 млн в июле и 7002 BTC за $414,4 млн в конце ноября.


За все время средняя цена покупки биткоина компанией составила около $29 861.


Напомним, CEO MicroStrategy Майкл Сэйлор назвал цифровое золото "глобальным резервным активом" и допустил, что фирма будет хранить криптовалюту "вечно".

# Экономика
По материалам: ForkLog

Последние новости

Мужчина почти 50 лет живет с поднятой вверх рукой и на это есть причина
Мужчина почти 50 лет живет с поднятой вверх рукой и на это есть
В РФ разработали нормы для конфискации криптовалют
В РФ разработали нормы для конфискации криптовалют
Технический директор SushiSwap покинул проект на фоне разногласий в команде
Технический директор SushiSwap покинул проект на фоне разногласий в
В Конгрессе США прошли слушания с участием топ-менеджеров криптоиндустрии
В Конгрессе США прошли слушания с участием топ-менеджеров
MicroStrategy дополнительно купила 1434 BTC на сумму более $80 млн
MicroStrategy дополнительно купила 1434 BTC на сумму более $80 млн
PepsiCo анонсировала свою первую NFT-коллекцию
PepsiCo анонсировала свою первую NFT-коллекцию
Завершился четвертый парачейн-аукцион Polkadot. Победил проект Parallel Finance
Завершился четвертый парачейн-аукцион Polkadot. Победил проект
Xbox Series S — самая популярная по запросам в поиске консоль в России
Xbox Series S — самая популярная по запросам в поиске консоль в России
3 игры будут доступны бесплатно на Xbox в ближайшие выходные: 9-12 декабря
3 игры будут доступны бесплатно на Xbox в ближайшие выходные: 9-12
«Сезон Xbox 2021» — Microsoft представила трейлер рождественского сезона
«Сезон Xbox 2021» — Microsoft представила трейлер рождественского
Эксклюзивная для Xbox игра As Dusk Falls близка к релизу
Эксклюзивная для Xbox игра As Dusk Falls близка к релизу
Крупное финальное дополнение Wounds of Eventide для Blasphemous уже доступно
Крупное финальное дополнение Wounds of Eventide для Blasphemous уже

Топ на сегодня

Google обвинила двоих россиян в создании ботнета для скрытого майнинга криптовалют
Google обвинила двоих россиян в создании ботнета для скрытого
Стиль зумеров и тиктокеров: панк, люкс и квир-активизм — из чего состоит образ Уиллоу Смит
Стиль зумеров и тиктокеров: панк, люкс и квир-активизм — из чего
Полиция разыскивает жительницу Ачинска, похитившую деньги из банка
Полиция разыскивает жительницу Ачинска, похитившую деньги из банка
Лунный день сегодня 9 декабря 2021 года
Лунный день сегодня 9 декабря 2021 года
Опрос: 10% американцев планируют подарить криптовалюты на Рождество
Опрос: 10% американцев планируют подарить криптовалюты на Рождество

Еще по теме

MicroStrategy дополнительно купила 7002 BTC
Майкл Сэйлор: биткоин — мировой резервный актив, но не валюта
Публичная компания Phunware вложила в биткоин $23,8 млн
Прибыль Square от продаж биткоина в третьем квартале составила $42 млн